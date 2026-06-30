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Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, koji je vredan nešto manje od 600 miliona evra, neće ugroziti stabilnost javnih finansija, ističući da država raspolaže dovoljnim sredstvima za njegovo finansiranje.

"Ni na koji način ne ugrožavamo stabilnost naših javnih finansija. Danas imamo oko 560 milijardi dinara na računu, odnosno skoro pet milijardi evra. Sve ove mere o kojima pričamo su nešto malo ispod 600 miliona evra. Mi sa novcem koji nam je na računu isplaćujemo to i nećemo to nikako osetiti na bilo koji način", rekao je Mali za TV Pink.

On je naveo da država prvi put sprovodi ciljane mere pomoći, koje su usmerene ka građanima kojima je podrška najpotrebnija.

Naveo je da je merama predviđeno da penzioneri sa primanjima do minimalne penzije od 31.092 dinara dobiju jednokratnu pomoć od 35.000 dinara, penzioneri sa penzijama između minimalne i prosečne, koja iznosi 56.848 dinara, primiće 27.500 dinara, dok će svi ostali penzioneri dobiti po 20.000 dinara.

"Samo za naše penzionere izdvojili smo oko 380 miliona evra. Isplata će biti realizovana krajem septembra i početkom oktobra kao što je predsednik najavio", rekao je Mali.

Naveo je da će jednokratnu pomoć od 25.000 dinara dobiti i korisnici socijalne pomoći, porodice koje ostvaruju pravo na dečiji dodatak, i to po detetu, kao i korisnici boračkog dodatka, dok će borci dobiti po 10.000 dinara.

Ministar je najavio i nastavak programa turističkih vaučera, pa će biti podeljeno još 30.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara za penzionere sa penzijama do 80.000 dinara.

Kako je rekao, biće produžena i uredba o energetski ugroženom kupcu, koja omogućava umanjenje računa za električnu energiju i gas od 20 do 40 odsto, dok će penzioneri imati dodatno umanjenje računa od 1.000 dinara.

Mali je najavio i da će od 1. avgusta na snagu stupiti mere za sniženje cena lekova, koje će, prema njegovim rečima, u proseku biti niže za najmanje 40 odsto.

"Država će povećati svoje učešće u ceni lekova kako bi građani plaćali manje, a pojedini lekovi za hronične terapije biće prebačeni na A listu i moći će da se dobijaju na recept. Samo ova mera državu će na godišnjem nivou koštati više od 100 miliona evra", naveo je Mali.