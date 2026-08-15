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Dok cene zakupa na atraktivnim lokacijama u centru grada i na Novom Beogradu ruše rekorde i dostižu basnoslovne iznose, na periferiji i u rubnim opštinama razvija se potpuno novi biznis mikro-ekosistem. Preduzetnici i mali privrednici sve češće zaobilaze ekskluzivne zone i biraju lokacije gde su mesečni troškovi zakupa višestruko niži, čime drastično smanjuju rizik poslovanja i skraćuju period povrata uložene investicije.

Analiza tržišta pokazuje da razlika u ceni kvadrata između centra i periferije može biti i desetostruka, dok profitabilnost određenih delatnosti na periferiji uopšte ne zaostaje za onom u strogom centru.

Karta najjeftinijih lokacija: Gde se u Beogradu kvadrat plaća od 5 do 8 evra?

Za sve koji pokreću posao sa ograničenim budžetom, ubedljivo najpovoljnije opcije za zakup nalaze se u stambenim naseljima van centralnog gradskog prstena. Na levoj obali Dunava - u Borči, Krnjači i Kotežu, prosečne cene lokala kreću se od 5 do 8 evra po kvadratu. Slična situacija je i u industrijskim i stambenim zonama Altine i Gornjeg grada u Zemunu, gde se funkcionalni lokali mogu naći već za 6 evra po kvadratu.

Takođe, sporedne ulice u Rakovici, Miljakovcu, Karaburmi i dubljim delovima Mirijevanude stabilan opseg cena od 6 do 9 evra po kvadratu, što znači da se kompletan lokal od 40 kvadrata može iznajmiti za svega 250 do 350 evra mesečno.

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Kolika su početna ulaganja: Od ideje do prvog otvaranja vrata

Ukupna investicija za pokretanje biznisa u zakupljenom lokalu na jeftinijoj lokaciji u proseku iznosi između 7.000 i 15.000 evra, u zavisnosti od delatnosti (frizerski/kozmetički salon, radnja, pekara ili kancelarija). Ovaj budžet uključuje depozit i prve dve kirije (oko 1.000 evra), osnovno adaptiranje i brendiranje prostora (2.000 do 4.000 evra), nabavku opreme ili prve ture robe (3.000 do 7.000 evra), kao i administrativne troškove i takse.

Znatno niži fiksni troškovi zakupa na periferiji omogućavaju vlasnicima da većinu kapitala usmere u opremu, marketing i kvalitet usluge, umesto da novac troše na paprenu stanarinu.

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Džepovi u centru grada: Kako do jeftinog kvadrata na Vračaru i Dorćolu?

Interesantan fenomen na beogradskom tržištu predstavljaju i takozvani "skriveni lokali" u samom centru grada. Dok lokali na samoj ulici u Knez Mihailovoj ili na Bulevaru kralja Aleksandra koštaju od 40 do preko 80 evra po kvadratu, lokali u dvorišnim prolazima, sutrenima ili na prvim spratovima zgrada na Vračaru i Dorćolu mogu se iznajmiti za svega 8 do 12 evra po kvadratu.

Ovakvi prostori nisu pogodni za klasičnu trgovinu prolaznika, ali su savršeno isplativi za uslužne delatnosti koje se oslanjaju na zakazivanje i stalne klijente, poput advokatskih kancelarija, IT biroa, kozmetičkih studija ili fizioterapeutskih ordinacija.

Koliko se zapravo može zaraditi na jeftinoj lokaciji?

Mesečna zarada preduzetnika koji posluje u lokalu sa malom kirijom često je stabilnija od zarade onih u skupim tržnim centrima. Prosečan lokal na periferiji sa fiksnim mesečnim rashodima za kiriju i režije od oko 400 do 500 evra i jednim do dva zaposlena, može generisati mesečni promet od 4.000 do 8.000 evra.

Kada se odbiju svi troškovi nabavke robe, porezi, doprinosi i plate, čista neto zarada vlasnika (profit) kreće se u rasponu od 1.200 do 2.500 evra mesečno, što predstavlja izuzetno visoku stopu povrata na uloženi kapital.

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Rok povrata investicije: Kada se uložen novac vraća?

Zbog niskih fiksnih opterećenja na mesečnom nivou, rizik od propadanja posla na jeftinijim lokacijama je minimalan, a rok povrata kompletne početne investicije iznosi od 6 do 18 meseci. U poslovima sa visokom maržom (kao što su frizerske i kozmetičke usluge ili servisi računara i mobilnih telefona), uloženi kapital od 10.000 evra može se u potpunosti otplatiti već u prvoj godini rada.

Nasuprot tome, lokali u strogom centru grada zahtevaju znatno veća početna ulaganja i često traže period od 3 do 5 godina samo da bi se pokrila početna investicija.

Sve činjenice pokazuju da je zakup lokala na periferiji ili u sporednim gradskim zonama trenutno jedna od najsigurnijih i najisplativijih ulaznih karta u svet preduzetništva u Beogradu. Sa minimalnim početnim rizikom, izuzetno niskim mesečnim režijama i brzom otplatom ulaganja, manji lokali izvan ekskluzivnih zona daju stabilan profit i pružaju odličnu osnovu za širenje biznisa i otvaranje novih filijala.