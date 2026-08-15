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Cene u Hrvatskoj ponovo su izazvale rasprave među turistima. Jedan posetilac Rovinja ovog leta platio je 18 evra za nešto više od dva sata parkiranja, tvrdeći da je ranije na istom parkingu plaćao više nego dvostruko manje.

Svoje nezadovoljstvo podelio je na Fejsbuku, a objava je brzo privukla pažnju drugih korisnika.

"To mi je stvarno neshvatljivo“

U Rovinju, jednom od najposećenijih turističkih gradova u Istri, turista je tokom ovogodišnje letnje sezone doživeo neprijatno iznenađenje. Za nešto više od dva sata parkiranja, prema njegovim rečima, morao je da izdvoji čak 18 evra.

"To mi je stvarno neshvatljivo i zaista je neprijatno“, napisao je, navodeći da je reč o parkingu koji je ranije redovno koristio, ali da je cena u međuvremenu značajno porasla.

Njegova objava izazvala je podeljene reakcije. Dok su pojedini korisnici pokušavali da opravdaju cenu poredeći je sa drugim turističkim destinacijama, drugi su je ocenili kao previsoku.

Različite reakcije

Jedna korisnica navela je da je parkiranje u austrijskoj Štajerskoj još skuplje, dok je autor objave odgovorio da je slične cene ranije viđao u Dubrovniku.

"Nažalost, sada je i u Rovinju uvedena cena za glavnu sezonu“, naveo je.

Drugi korisnik nije imao razumevanja za cenu od 18 evra.

"18 evra se ne može opravdati. Pohlepno do kraja“, napisao je.

Kao alternativu, jedan od korisnika preporučio je drugi parking, gde bi tri i po sata koštala 16 evra, uz dodatnu pogodnost - klimatizovan prostor.

Visoke cene sve češća tema među turistima

Visoke cene tokom glavne turističke sezone poslednjih godina sve su češća tema među posetiocima Hrvatske.

Turisti, osim parkinga, komentarišu i cene smeštaja, restorana, plažnih sadržaja i drugih usluga. Prošlog leta pažnju javnosti privukla je i informacija da je u jednom dubrovačkom beach baru za ležaljku trebalo izdvojiti čak 120 evra.

Ipak, na društvenim mrežama povremeno se pojavljuju i primeri prihvatljivijih cena, pa pojedini posetioci ističu da se u Hrvatskoj još mogu pronaći kafa i druga pića po razumnim cenama.

Cene posledica rasta troškova

Iz turističkog sektora visoke cene, između ostalog, objašnjavaju rastom troškova poslovanja i inflacijom.

Turistička zajednica ostrva Lošinja ranije je za nemačke medije navela da su cene prilagođavane ekonomskim kretanjima, dok su među glavnim razlozima za poskupljenja navedeni veći troškovi energije, rada i hrane.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Hrvatske, cene turističkih usluga u zemlji porasle su za oko 70 odsto od 2015. do 2024. godine.