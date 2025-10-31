Slušaj vest

Zagrebački tržni centar Supernova u Buzinu ovih je dana izazvao pravu pomutnju među posetiocima nakon što je postavio novi, sistem naplate parkiranja.

Digitalno očitavanje

Umesto klasičnih rampi, uveli su digitalno prepoznavanje registarskih oznaka, koje automatski beleži vreme ulaska i izlaska vozila s parkinga i obačunava naplatu.

Prema pravilima centra, prva tri sata parkiranja su besplatna, dok svaki sledeći sat košta 3 evra (oko 351 dinar). Nakon isteka besplatnog perioda, vozači bi pre izlaska trebalo da plate na automatima za naplatu. Ako to ne učine, sistem automatski obračunava dnevnu kartu od 50 evra (oko 5.850 dinara), a uplatnica stiže na kućnu adresu vlasnika vozila. Radi se o tržnom centru Supernova u Buzinu.

Neprijatno iskustvo

Ipak, pre nego što je sistem zvanično zaživeo, neki posetioci su već imali neugodno iskustvo.

- Ušla sam juče na njihov parking i okrenula se na kružnom toku. Danas sam otišla sa koleginicom njenim autom i videla novi sistem naplate. Najpre je unela svoju registraciju i ostala šokirana - račun je bio 48 evra (oko 5.616 dinara)! A bile smo tamo svega desetak minuta - ispričala je jedna žena za Dnevnik.hr.

Ostala je zatečena i kada je proverila svoju registraciju:

- I meni je sistem izbacio isti iznos, 48 evra (oko 5.616 dinara). Pa za šta? Samo sam se okrenula na parkingu dan ranije - rekla je za isti portal.

Storniranje kazni dok sistem ne zaživi

Iz Supernove poručuju da nema razloga za paniku. Iako je sistem vidljivo postavljen i označen, on još nije u funkciji.

- Sistem je još u fazi testiranja, a zvanično pokretanje očekuje se početkom novembra. Ako neko u međuvremenu dobije kaznu, biće mu stornirana - poručili su iz centra.