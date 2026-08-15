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Cene električne energije u regionu ovog leta znatno su više nego prošle godine. Na berzama su tokom večernjih sati dostizale i više od 700 evra po megavat-satu, dok su prosečne regionalne cene u pojedinim periodima išle do oko 150 evra.

Stručnjak za energetiku Željka Markovića iz Saveza energetičara Srbije, istakao je za RTS da na rast cena najviše utiču suša, nizak vodostaj Dunava i smanjena proizvodnja iz hidroelektrana, ali i problemi sa nuklearnim kapacitetima u regionu. Trenutno nema nestašice struje, ali su cene znatno više nego u istom periodu prošle godine.

Poseban problem predstavljaju večernji sati, između 19 i 21 čas, kada zbog povećane potrošnje cena može da skoči na 300, 500, pa čak i više od 700 evra po megavat-satu. Nasuprot tome, u podnevnim satima, kada solarne elektrane proizvode najviše, cene u Zapadnoj Evropi mogu da budu gotovo nula.

Bugarska ima viškove struje

Bugarska je trenutno u boljoj poziciji jer ima velike solarne kapacitete i oko tri gigavata baterijskog skladištenja. Zbog toga može da skladišti energiju kada je jeftina i da je izvozi u periodima najveće potrošnje.

Srbija se, sa druge strane, zbog suše više oslanja na termoelektrane. Važan resurs predstavlja reverzibilna hidroelektrana Bajina Bašta, koja pumpa vodu u akumulaciju kada je struja jeftinija, a koristi je za proizvodnju tokom večernjih cenovnih pikova.

- Dakle, spas nam je upravo u pumpanju. Reverzibilna hidroelektrana 'Bajina Bašta' u ovim trenucima kada je cena, da kažemo, niža, znači to su neki noćni sati i podnevni sati, pumpa vodu u akumulaciju, a onda se u večernjim satima od te vode ponovo proizvodi električna energija - rekao je Marković.

Gas gotovo dvostruko skuplji

Cena prirodnog gasa na evropskom tržištu prešla je 60 evra po megavat-satu, što je gotovo dvostruko više nego prošle godine. Evropa je značajno smanjila uvoz ruskog gasa i sve više se oslanja na Norvešku, SAD i druge dobavljače.

Evropska skladišta gasa trenutno su popunjena oko 58 odsto, ispod petogodišnjeg minimuma. EU je zato ublažila cilj za 1. novembar sa 90 na 80 odsto. Blaga zima bi mogla da ublaži rizike, dok bi hladno vreme moglo dodatno da podigne cene.

Srbija je u nešto povoljnijoj poziciji jer i dalje može da računa na ruski gas i nije izložena istim rizicima kao zemlje EU.

Šta je sa naftom i NIS-om?

Cena nafte približila se 89 dolara po barelu, a njen dalji pravac zavisiće pre svega od geopolitičke situacije i problema u transportu. Za Srbiju je posebno važno da Rafinerija nafte u Pančevu nastavi da radi, jer domaća prerada smanjuje zavisnost od uvoza derivata.

Dozvola za rad NIS-a važi do 28. avgusta, a očekuje se nastavak razgovora o njenom produženju.