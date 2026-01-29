Slušaj vest

Lokalne samouprave iz Srbije i Hrvatske pokazale su kako prekogranična saradnja može da donese konkretne i merljive koristi građanima, od nižih troškova energije do čistijeg vazduha. Kroz projekat „Energetski efikasne zajednice - ENGAGE“, vredan više od dva miliona evra i finansiran uz podršku Evropske unije, postavljene su solarne elektrane na 30 javnih objekata, izgrađena su pametna autobuska stajališta i unapređena javna rasveta u Subotici i tri hrvatske opštine Vladislavci, Gorjani i Strizivojna, a uz stručnu podršku NALED-a.

- Projekat je realizovan u trenutku značajnih promena u energetskom sektoru, kako na globalnom, tako i na nacionalnom nivou. Svet se nalazi u ubrzanom procesu energetske tranzicije, sa snažnim rastom obnovljivih izvora energije, naročito solarne i energije vetra. Ovi trendovi donose nove razvojne prilike, ali i izazove u pogledu stabilnosti sistema, balansiranja mreže i prilagođavanja regulatornih i institucionalnih okvira. U tom kontekstu, projekat predstavlja dobar primer kako se kroz prekograničnu saradnju i zajednički rad mogu razvijati modeli koji odgovaraju stvarnim potrebama lokalnih zajednica - objasnila je Nataša Trifunović, rukovodilac Grupe za obnovljive izvore energije u Ministarstvu rudarstva i energetike.

1/7 Vidi galeriju 30 javnih objekata u Srbiji i Hrvatskoj dobilo solarne elektrane u EU projektu vrednom oko dva miliona evra Foto: Naled

Ona je dodala da jedno od važnih strateških opredeljenja jeste dalji razvoj decentralizovanih energetskih rešenja, kroz podsticanje uloge lokalnih samouprava, građana i privrede u proizvodnji i potrošnji energije.

Natali Lulić, opunomoćena ministrica u Ambasadi Republike Hrvatske u Srbiji, istakla je važnosti regionalne saradnje. Projektom su sprovedene edukacije o energetskim zajednicama, održivim izvorima energije i jačanju otpornosti lokalnih zajednica, a ključni rezultati uključuju razvoj modela i pilot-aktivnosti za uspostavljanje energetski efikasnih zajednica u ruralnim prekograničnim područjima, rekla je Lulić.

Ukupan instalirani solarni kapacitet u okviru projekta iznosi oko 0,8 megavata, od čega je približno 0,5 MW u Subotici, a oko 0,3 MW u hrvatskim opštinama.

- Ove investicije doprinose smanjenju emisije ugljen-dioksida za oko 520 tona godišnje. To je količina zagađenja koju bi proizvelo oko 120 automobila za godinu dana, odnosno količina CO₂ koju u istom periodu može da apsorbuje približno 18.000 stabala - istakao je Dušan Vasiljević, direktor za konkurentnost i investicije u NALED-u.

Grad Subotica najavio je formiranje zajednice obnovljivih izvora energije, čime se otvara prostor da primenom ovog modela, građani, institucije i lokalna preduzeća zajednički proizvode i koriste energiju iz obnovljivih izvora.

- Posebna vrednost projekta ogleda se u prekograničnoj razmeni iskustava i jačanju znanja, dok su brojni izazovi dodatno potvrdili snagu partnerstva. Najvažniji rezultat je promena svesti o ulozi institucija i građana u energetskoj efikasnosti, pa završetak projekta ne znači kraj saradnje, već osnov za nove zajedničke korake ka održivoj budućnosti - zaključila je Zagorka Panić, gradska menadžerka Subotice.