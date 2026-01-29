Slušaj vest

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosio je 35,38 milijardi evra, što je gotovo nepromenjeno u odnosu na prethodni dan.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin dodatno je oslabio i trenutno se nalazi na nivou 26, u zoni „straha“, što predstavlja pogoršanje u odnosu na jučerašnjih 29 poena i ukazuje na negativan tržišni sentiment.

Pad je zabeležen i kod vodećih alternativnih kriptovaluta. Itirijum (ETH) je oslabio za 3,42 odsto i trguje se po ceni od 2.450,42 evra, dok je bajnens koin (BNB) pao za 1,65 odsto, na 744,26 evra.

Među većim gubitnicima su i solana (SOL), čija je vrednost pala za 3,47 odsto na 102,72 evra, kao i avalanš (AVAX), koji je oslabio za 4,53 odsto na 9,69 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) danas se prodaje po ceni od 1,23 evra, što je 3,72 odsto manje nego prethodnog dana.

Tokom dana najveći obim trgovine ostvaren je bitkoinom, itirijumom i solanom, dok najveći rast trenutno beleže kriptovalute SENT, ARPA i SYN.