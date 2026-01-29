Slušaj vest

Naftna industrija Srbije (NIS) dostaviće kvartalni izveštaj za četvrto tromesečje prošle godine, u ponedeljak, 2. februara, objavljeno je na sajtu Beogradske berze.

Izveštaj se dostavlja u skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na listingu Beogradske berze. Dokument će do pomenutog datuma biti objavljen i na sajtu NIS-a.

Podsetimo, urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković rekla je da je u toku otvorena borba protiv ruskih energenata na štetu evropskih zemalja. Dobro je, dodaje, što je Brisel potvrdio da tranzit ruskog gasa ka Srbiji neće biti zabranjen, ali i da je Srbija počela da gradi sopstvene gasovode – što je, kako ocenjuje, trebalo uraditi ranije.

- Za dve godine Srbija će moći da obezbedi gas koji nije ruski, ali je pitanje koliko će on koštati, naglašava Putnikovićeva.

EU zabranjuje uvoz ruskog gasa 2027. godine

Države članice Evropske unije većinom glasova potvrdile su odluku da se uvoz ruskog gasa u EU zabrani 2027. godine. Protiv su glasale samo Slovačka i Mađarska, koje su najavile žalbe Evropskom sudu pravde. Ako žalbe ne uspeju, zabrana će se odnositi na:

Tečni prirodni gas od početka naredne godine

Gas iz cevovoda do 30. septembra 2027.

Putnikovićeva pojašnjava da Srbija, Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija neće biti pogođene trenutnom zabranom sve dok Brisel ne donese odluku i za te zemlje.

Foto: screenshot X

Nova gasna infrastruktura za SrbijuGasovod prema Severnoj Makedoniji: 1,8 milijardi m³ godišnjeGasna konekcija prema Bugarskoj: 1,8 milijardi m³ godišnjeRumunija: planirani kapacitet otprilike isti.

Putnikovićeva napominje da Bugarska mora da poveća kapacitet da bi mogla da transportuje gas koji ne ide Balkanskim tokom, jer Rusi kontrolišu deo mreže i mogli bi da zabrane trećim licima tranzit ruskog gasa.

– Najvažnije pitanje je koliko na istoku ima gasa koji bi mogao da bude isporučen Srbiji, a da nije iz LNG terminala u Solunu – ističe.

Cena gasa ostaje nepoznanica

Putnikovićeva naglašava da će Srbija moći da obezbedi gas, ali cena će biti ključna. Azerbejdžan, Austrija i Nemačka već imaju ugovore, ali nova gasna polja još nisu proradila, a dobri poznavaoci situacije ukazuju da Azerbejdžan kupuje ruski gas za svoje potrebe, dok izvozi ono što proizvede.

Srbija u geopolitičkoj priči

Situacija se komplikuje i zbog prodaje NIS-a i drugih ruskih projekata u Srbiji. Putnikovićeva podseća da odluke o ruskom gasu mogu imati posledice i po uvoz ruske nafte za EU, posebno jer Slovačka i Mađarska više neće imati povlastice za rafinerije nafte preko naftovoda Družba.

– Biće potrebno napraviti džentlmenski dogovor između Janafa i MOL-a, ako MOL postane suvlasnik NIS-a, dok se ne izgradi krak naftovoda Družba od Mađarske do Srbije – zaključuje Putnikovićeva.