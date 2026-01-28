Slušaj vest

Prva prepreka u vezi sa kupovinom većinskog paketa NIS-a između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta čini se da je savladana sklapanjem okvirnog sporazuma o kupovini većinskog paketa.

Nakon što je OFAC produžio operativnu licencu za ovu kompaniju do 20. februara, izvesno je da je ovaj američki supervizor, prihvatio načelna rešenja za ovu akviziciju. Ono što je neizvesno i još u sferi nagađanja, to je kako će se i kada, nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, obaviti transfer novca sa mađarskog, na račun ruskog prodavca.

Ta nepoznata nije otklonjena jer ne samo što su pod sankcijama ruske kompanije, na “crnoj listi” su i njihove banke, pa je platni promet onemogućen.

Bajatović: Postoji način

Dušan Bajatović, generalni direktor Srbijagasa, tvrdi da ipak postoji mogućnosti da MOL plati Gaspromnjeftu kupovinu ruskog udela u NIS-u, kao i da bi to moglo da se uradi preko Arapa i platnog agenta, ali da bi koštalo između pet i sedam odsto.

- Postoje načini da Rusima ovaj novac bude isplaćen direktno ali za to je neophodna saglasnost vašingtonske administracije. Može to da se plati između ostalog i preko arapskog sveta, ali idete na platnog agenta, a to vas košta između pet i sedam odsto. Mi nemamo taj trošak prema nekom. A može OFAK da se složi da se to plati direktno Rusima, pošto ne verujem da će Rusi prihvatiti da to stoji na nekom računu do kraja rata, jer bi to onda upalo u onih 350 milijardi dolara koje su zamrznute - rekao je Bajatović za televiziju K1.

Kako će prebaciti milijardu evra Upravo zbog toga postoje nagađanja kako rešiti ovu nepoznatu odnosno ima li načina da navodnih milijardu evra, koliko treba da plati MOL za većinski paket, ne bude samo još jedna suma koja će završiti na zamrznutom ruskom računu, na kome je već 350 milijardi dolara složeno.

Foto: Printscreen/RTS, Shutterstock

Opcije koje je Bajatović izneo stručnjaci smatraju da nisu nemoguće jer platni promet između Rusije i Emirata nije zaustavljen. Ipak, generalni sekretar Srpskog komiteta Svetskog saveta za energiju Miloš Banjac, smatra da je još rano da se prave spekulacije kako će se obaviti novčana transakcija, jer kupoprodajni ugovor još nije sklopljen.

- Ono što bi OFAC-u bilo najprihvatljivije jeste da to ostane zamrznut novac na nekom računu do trenutka skidanja sankcija Rusiji. Da li su Mađari možda dogovorili u nekom drugom obliku da se kompenzuju sa Rusima, što naravno OFAC ne bi voleo da čuje, vrlo je moguće. Na primer, u nekom drugom proizvodu da isplate to što su kupili - istakao je Banjac za srpske medije.

Presedan, koji Mađari već imaju

Ima i onih koji nisu skeptični čak ni prema direktnom plaćanju Rusima jer je takav presedan već napravljen za Mađare.

Naime, novembra prošle godine mađarski premijer Orban i američki predsednik Tramp postigli su sporazum o kupovini američkog gasa, nuklearne energije i neodređenih sistema naoružanja u zamenu za privremeno izuzeće Mađara od sankcija na rusku naftu i gas.

Foto: Shutterstock

Nekoliko dana nakon ovog političkog sporazuma, OFAK je sa “crne liste” skinuo neke banaka, kako bi Mađari mogli da plate ruske energente.

Ovu formulu OFAK bi, ako ne vidi neke skrivene namere u kupoprodajnom ugovoru, mogao da primeni i kod ove akvizicije, ali to sada ostaje sve u sferi nagađanja i treba sačekati da se prvo potpiše kupoprodajni ugovor.