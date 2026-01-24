Slušaj vest

Ovo je izjavio prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali je tokom obraćanja medijima u Madridu, gde je posetio štand Ekspa 2027 i Turističke organizacije Srbije na jednom od najvećih svetskih sajmova turizma FITUR u Madridu, rekao da će nakon potpisivanja konačnog ugovora biti poznato više detalja o vlasničkoj strukturi, ali i o drugim pravima i obavezama u vezi sa NIS-om.

- Rokovi koji su i Mađari i Rusi međusobno sebi dali, jedan negde oko 20. marta da se taj konačni ugovor i potpiše i onda ćemo na kraju krajeva sve znati i po pitanju vlasničke strukture, po pitanju prava, obaveza, odgovornosti - rekao je ministar finansija.

On rekao da je od velike važnosti to što su mađarska kompanija i kompanija ADNOK iz Abu Dabija potpisali ugovor o namerama za preuzimanje NIS-a sa Gaspromnjeftom, kao i što je OFAK na to reagovao pozitivno jer je to pružilo mogućnost rafineriji u Pančevu da ponovo počne sa radom.

Foto: Ministarstvo finansija/Miloš Milivojević

- Velika je neizvesnost bila oko NIS-a šta i kako, mnogo je važno da su Mađari i ADNOK, dakle, kompanija iz Abu Dabija, potpisali taj term sheet sa Gazpromnjeftom. Mnogo je važno da je Ofak na to reagovao na način na koji nam je dao našoj refineriji mogućnost da ponovo radi - naglasio je Mali.

Prema njegovim rečima, iako građani Srbije nisu osetili da više od 100 dana sirova nafta nije stizala u pančevačku rafineriju, ta situacija je predstavljala veliku neizvesnost za Srbiju.

- Imajući u vidu da je to za nas bio veliki problem, bez obzira na činjenicu da smo obezbedili i dovoljno rezervi svega, da građani Srbije nisu osetili to da preko 100 dana nijedan litar sirove nafte u Srbiju nije ušao, vrlo smo dobro to odradili, odgovornom politikom se vodili, dovoljno rezervi napravili, to je ipak bila velika neizvesnost i rekli smo da se nećemo igrati sa našom bezbednošću kada je energetika u pitanju i sa snabdevanjem tržišta derivata -", objasnio je on.

Mali je dodao da se mnogo toga u pregovorima o prodaji NIS-a poklopilo i da sada sledi mirniji i prosperitetniji period za državu.

Dodao je da će se nakon promene vlasničke strukture sa novim vlasnicima razgovarati oko daljih investicija.

- Do 20. marta bićemo strpljivi da se taj konačni ugovor potpiše, nakon toga razgovaraćemo kao što smo razgovarali i sa prethodnim vlasnikom i sa novim vlasnikom i oko investicija, i oko zaposlenih i oko svega, ali ta stabilnost kada je energetski sistem u pitanju na ovaj način apsolutno je obezbeđena i onda, kako bih rekao, nekako mirnije ulazimo u ostatak ove godine - naveo je Mali.

Podsetio je da je 2026. godina najavljena kao najuspešnija po pitanju visina plata, penzija, kao i minimalnih zarada u Srbiji, ali i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Davosu potpisao sporazum o vazdušnim taksijima, što, kako je naglasio, pokazuje da je Srbija otvorena ka inovacijama i novim tehnologijama.

- U ovim globalnim izazovima čuli ste i govor predsednika Trampa i govor predsednice Evropske komisije. Svašta se tu nešto dešava, a u svim tim nemirnim vodama nam je imperativ da sačuvamo mir i stabilnost i imperativ da nastavimo da se ekonomski razvijamo i na ovaj način, kroz učešće na ovim sajmovima, da pričamo o Srbiji, o našim potencijalima, a na kraju krajeva i kroz to da nastavljamo taj naš projekat i program 'Skok u budućnost', investicije u infrastrukturu i podizanje plata i penzija i svega ostalog. Srbija neće da stane, nisu uspele te blokaderske revolucije od prošle godine i mi ćemo se truditi da građanima Srbije ovu 2026. godinu damo kao najuspešniju do sada - poručio je Mali.