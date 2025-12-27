Slušaj vest

Mali je istakao da je to neophodno kako bi Srbija sačuvala energetsku bezbednost i stabilnost, a da pritom ne ugrozi dalji rast domaće ekonomije.

"Pokazali smo svoju snagu, imamo dovoljno rezervi, dovoljno benzina, dizela i kerozina", rekao je Mali za Prvu televiziju.

Na pitanje koliko smo daleko od toga da MOL preuzme NIS, Siniša Mali kaže da su pregovori u toku, kao i da je OFAK dao saglasnost za nastavak tih pregovora.

"Samo da znate, ti pregovori ne mogu dugo da traju što se nas tiče, zato što nama rafinerija mora da proradi u nekom trenutku. Taj trenutak, kao što je predsednik rekao, je polovina januara naredne godine. Nije jednostavno, apsolutno nije jednostavno, ali dobro, to su izazovi sa kojima se suočavate. Do sada smo ih uspešno rešavali, nadam se da ćemo rešiti i ovaj", naveo je Mali.

