Slušaj vest

Za mnoge je to problem koji traje tokom cele zime, pa se stalno razmatraju alternativna rešenja.

Podsetimo, u Hrvatskoj će struja od Nove godine biti skuplja. Prosečan račun domaćinstava povećaće se za 3,7 odsto, odnosno oko 10 odsto u poređenju s periodom pre 1. novembra prošle godine.

Jedan korisnik društvene mreže X tvrdi da je konačno pronašao način da znatno uštedi na grejanju – pomoću inverter klima uređaja.

– Konačno ušteda! Umesto etažnog grejanja na struju, ove sezone se grejemo na inverter klime, takođe na struju. Ako se ovaj procenat uštede nastavi, investicija će se isplatiti već u prvoj sezoni – napisao je on.

Na pitanje drugih korisnika, objasnio je da je klima podešena na 24 stepena u automatskom režimu, dok je realna temperatura u stanu oko 22 stepena. Uveče temperaturu spušta na 21, pa čak i 20 stepeni, uz napomenu da još uvek eksperimentiše s podešavanjima. Kako tvrdi, ušteda iznosi oko 33 odsto, odnosno račun za struju mu je za trećinu manji nego ranije.

Isplativo za manje kvadrature

Jedan električar potvrdio je da je ovakva ušteda moguća, ali uz određena ograničenja.

–Inverter klime jesu u trendu i mnogo ljudi se greje na taj način, ali to nije rešenje za velike prostore. Za stanove od 30 kvadrata naviše mogu biti isplative, dok za kuće veće od 200 kvadrata uglavnom nisu. Ako je cilj da u svakoj prostoriji bude zaista toplo, po mom mišljenju pelet je i dalje najbolje rešenje – rekao je on.

Ispod objave pojavili su se brojni komentari drugih korisnika koji su delili sopstvena iskustva.

– Mi smo norveške radijatore u centralnom delu stana zamenili inverter klimom i ušteda je oko 400 kilovat-sati. Ranije smo trošili 1.300 do 1.400 kWh u najhladnijim mesecima, sada je potrošnja između 900 i 1.000. U spavaćim sobama smo ostavili radijatore jer je vazduh koji greje klima prilično suv i nije idealan za spavanje – naveo je jedan korisnik.

Ipak, nisu svi imali pozitivna iskustva.

– Inverter klime nisu toliko dobre za grejanje. Prve godine rade solidno, ali kasnije greju sve slabije. Meni su i dalje najbolji gas, parno grejanje ili peći, jer zagrevaju zidove i nameštaj, dok klima greje samo vazduh – napisao je drugi korisnik, s čim su se složili i neki drugi, ističući da klima često ne uspeva da ravnomerno zagreje ceo stan.

Kako rade inverter klime

Inverter je tehnologija koja omogućava uštedu energije tako što precizno kontroliše brzinu rada motora, odnosno kompresora u klima uređaju. Za razliku od klasičnih klima koje rade po principu uključeno–isključeno, inverter klime stalno prilagođavaju snagu grejanja ili hlađenja stvarnim potrebama prostora.

Kompresor s promenljivom brzinom omogućava održavanje željene temperature uz manju potrošnju električne energije. To ne samo da povećava komfor u prostoru, već i poboljšava energetsku efikasnost, jer se uređaj prilagođava uslovima u okruženju.

Upravo zbog ovakvog načina rada, inverter klime se često navode kao ekonomičnije rešenje za grejanje i hlađenje, jer ograničavaju nepotrebnu potrošnju struje.