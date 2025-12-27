Slušaj vest

Čadež je na svečanom koktelu u Srpskom poslovnom klubu „Privrednik“, koji je PKS organizovala za predstavnike srpske i kineske poslovne zajednice, rekao da Srbija ima veliku priliku da unapredi i razvije saradnju sa Kinom, imajući u vidu da Kineski savet za unapređenje međunarodne trgovine CCPIT zajedno sa Komorom kineskih kompanija u Srbiji, započinje zvanično otvaranje predstavništva u Beogradu.

„Očekujemo da ono bude zvanično otvoreno 2026. godine. Ono što je važno jeste da oni ne dolaze na ‘nultu tačku’, jer u Srbiji već posluju kineske kompanije koje su se organizovale u udruženje kineskih kompanija, odnosno Komoru kineskih kompanija koje već rade ovde“, rekao je Čadež.

Na skupu, na kojem je učestvovalo više od 30 najvećih srpskih i 24 kineske kompanije, Čadež je istakao da će udvostručiti broj poseta Kini s ciljem povezivanja domaćih kompanija sa velikim kineskim partnerima, kako bi se započeli novi projekti u 2026. godini i kako bi sledeća godina bila „godina kinesko-srpske saradnje“.

Jagoda Lazarević, ministarka spoljne i unutrašnje trgovine istakla je da Srbija i Kina imaju veliki potencijal za dalji rast bilateralne trgovine i investicija. Ona je naglasila da će naredni period biti posvećen jačanju poslovnih veza i diversifikaciji srpskog izvoza ka kineskom tržištu istakavši da će Ekspo 2027 biti odlična prilika za predstavljanje Kine u našoj zemlji.

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming naglasio je da dve zemlje imaju ogroman potencijal za dalji razvoj bilateralne trgovine i investicija, naglasivši važnost realizacije novih projekata, proširenja tržišta za srpske proizvode i nastavka uspešne saradnje u 2026. godini, uz fokus na inovacije, održivi razvoj i premijum kvalitet proizvoda. On je istakao da je potrebno dalje raditi na razvoju potencijala koji omogućava zajednički Sporazum o slobodnoj trgovini.

Jang Dong, predsednik Komore kineskih kompanija u Srbiji i generalni direktor China Communication Construction Company, podsetio je da ta organizacija okuplja u našoj zemlji 58 kompanija koje imaju više od 25.000 zaposlenih u različitim oblastima, od infrastrukture do finansija, te naglasio značaj intenziviranja saradnje srpskih i kineskih kompanija u 2026. godini.