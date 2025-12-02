Slušaj vest

Privredna komora Srbije (PKS) donela je novu odluku koja uvodi jasna pravila i stroge kriterijume za kompanije koje žele da upućuju radnike u Nemačku na osnovu ugovora o izvođenju radova.

Odluka, usvojena 26. novembra i objavljena u Službenom glasniku, definiše način na koji poslodavci iz Srbije mogu koristiti ograničeni godišnji broj radnika (kontingent) predviđen međunarodnim sporazumom između SFRJ i SR Nemačke iz 1989. godine, koji je i dalje na snazi i predstavlja osnov za ovakvu vrstu angažovanja.

PKS ima ključnu ulogu u raspodeli tog kontingenta, vođenju detaljne evidencije svakog odobrenog detašmana, kontroli korišćenja dodeljenih mesta i pružanju stručne, besplatne podrške firmama tokom celog postupka. U okviru PKS za ove poslove je zadužena posebna organizaciona jedinica, koja prima i analizira zahteve poslodavaca, procenjuje opravdanost dodele mesta i priprema saglasnosti za slanje radnika. Saglasnosti potpisuju posebno ovlašćena lica PKS.

Važnu ulogu ima i Predstavništvo PKS u Frankfurtu, koje poslodavcima pomaže tokom procedura u Nemačkoj, kroz savetovanje, informacije o lokalnim propisima i podršku u prolasku kroz administrativne postupke.

U drugom delu odluke detaljno je opisana procedura raspodele kontingenta. Nakon što PKS dobije informacije o godišnjem kontingentu i njegovoj strukturi po delatnostima, obaveštava sve zainteresovane privredne subjekte putem svog portala. U tim obaveštenjima navodi se ko može da učestvuje u raspodeli, koji su uslovi i kriterijumi, kao i koja je dokumentacija potrebna.

Pravo učešća imaju samo firme registrovane u Srbiji za delatnosti obuhvaćene kontingentom, koje već imaju poslovnu jedinicu ili predstavništvo u Nemačkoj, ili mogu da dokažu da je postupak njenog otvaranja u toku. Pored toga, propisani su i dodatni uslovi: najmanje dva predata godišnja finansijska izveštaja, minimum 10% prihoda ostvarenih u Srbiji, poslovni račun koji nije bio u blokadi duže od 14 dana u kontinuitetu tokom prethodnih godinu dana, kao i najmanje 12 miliona dinara prihoda u poslednjem izveštajnom periodu. Takođe, broj radnika upućenih u inostranstvo ne sme premašiti 75% ukupnog broja zaposlenih prema evidenciji Centralnog registra socijalnog osiguranja. Jednom poslodavcu i povezanim licima može pripasti najviše 20% određenog potkontingenta, kako bi se izbegla prevelika koncentracija mesta.

Zahtev se podnosi u pisanoj formi, lično ili elektronski uz kvalifikovani digitalni potpis, na obrascima dostupnim na sajtu PKS. Ako dokumentacija nije potpuna, PKS poziva podnosioca da je dopuni u roku ne kraćem od osam dana. Nedopunjen zahtev odbacuje se kao neuredan.

PKS donosi odluku u roku od najviše 15 radnih dana od prijema kompletnog zahteva. Prijava može biti odbijena ako poslodavac ne ispunjava uslove ili je kontingent već raspodeljen. Protiv takve odluke moguće je uložiti pravno sredstvo, o kome odlučuje posebna komisija imenovana od strane predsednika PKS.