Forum se bavio ključnim pitanjima - od makroekonomskih projekcija i novih investicionih tokova, preko uloge tehnologije i digitalne transformacije, do održivosti, regulative i finansiranja razvoja u savremenim uslovima i, naravno, pozicijom biznisa i preduzetnika u Srbiji i regonu.

Foto: Biznis i finansije

Regionalni poslovni forum okupio je poslovnu zajednicu regiona - istaknute preduzetnike, direktore kompanija, predstavnike finansijskog sektora, startap zajednicu, državne institucije i ekonomske eksperte, koji aktivno utiču na transformaciju poslovnog okruženja.

Foto: Biznis i finansije

Sa jasnim fokusom na budućnost, ovaj događaj imao je za cilj da kroz dva panela i jedan duel otvori dijalog o prilikama i izazovima koji će oblikovati poslovne strategije u 2026. godini i da podstakne saradnju koja može ubrzati rast regiona.

Tokom prvog panela, "Biznis i finansije u 2026 - Izazovi i šanse", predsednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić istakao je da ovaj forum predstavlja dobar pokušaj da dobijemo odgovore na to šta nas očekuje u narednoj godini i da pošaljemo poruku svim zvaničnicima da je pitanje integracije celog regiona nešto što treba da bude prioritet svim zemalja Zapadnog Balkana.

Foto: Biznis i finansije

Govoreći poslovanju u današnjem dobu, Toplica Spasojević, predsednik ITM sistema, naglasio je važnost ulaženja u nove tehnologije kao što je IT, koji je danas sinonim za novo, a sada imamo i veštačku inteligenciju koja je sinonim za budućnost, a ona je već sadašnjost u mnogim zemljama.

Kao platforma koja povezuje i lidere iz biznisa i finansija, ovaj forum je imao zadatak da pruži jasnije uvide, analize i predviđanja za naredni investicioni ciklus o čemu se govorilo u duelu „Investiranje: berza ili nekretnine“, u kojem su učestvovali Vladimir Vasić ekspert za finansije i Ivan Ivanovski, ekspert za berzansko poslovanje. U toku razgovora, učesnici su istakli važnost finansijske pismenosti, posvećenosti i edukacije mladih, jer tek onda može da se govori o investiranju i investicijama. – U narednih pet do deset godina sledi AI revolucija, zato mnogi misle da je ovo AI balon i da će on prsnuti. Ali to je nešto što će promeniti ceo svet, zaključio je Ivan Ivanovski.

Foto: Biznis i finansije

Govoreći o krucijalnim pokretačima inovacija za narednu 2026. godinu, u okviru panela "Digitalizacija i inovacija: nova pravila igre", panelisti su jednoglasno naglasili važnost umrežavanja, ulaganje u digitalizaciju, edukacija i usklađivanje sa novim tehnologijama, uz sveprisutnu podršku Fonda za razvoj, na šta je ukazala Sonja Nikić, direktorka za upravljanje rizicima iz Fonda za razvoj Republike Srbije.

Regionalni poslovni forum "Biznis i finansije u 2026" je predstavljao jedinstvenu priliku za susret ključnih aktera koji svakodnevno menjaju poslovnu scenu u Srbiji i regionu, kao i za zajedničko promišljanje kako da se predstojeće promene pretvore u konkretne razvojne šanse u 2026. godini.