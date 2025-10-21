ŠTEDELA 31 EVRO NA DAN, SAD SA SVOJIH 27 PLANIRA ODLAZAK U PENZIJU DO 40! Ova žena je napravila strog finansijski plan, danas uz stalni posao izdaje i tri stana
Iako njena godišnja plata iznosi oko 48.300 evra, Čarli je uspela da uštedi čak 88.550 evra zahvaljujući strogom budžetu i pametnim ulaganjima.
Svoj sistem štednje podelila je na društvenim mrežama, gde ističe da svakog dana izdvoji 31 evro, što na godišnjem nivou iznosi više od 11.000 evra.
– Kad stignem do 1.000 evra uštede, pitam se kako da sledećih 1.000 zaradim brže – otkriva ona.
Dodatni poslovi
Čarli je ranije živela u trosobnom stanu u prestižnom delu grada, ali ga je zamenila manjom, pristupačnijom nekretninom u renoviranju. Danas iznajmljuje svoje tri nekretnine i na taj način ostvaruje dodatne prihode, iako podsetimo njena godišnja plata iznosi 48.300 evra.
– Mogla sam da imam veliku kuću i živeti u njoj, ali bi mi donosila nula prihoda. Ovako tri manje nekretnine stvaraju stalni novčani tok - objašnjava.
Pored osnovnog posla, zarađuje i kroz različite sporedne projekte, od istraživanja tržišta do testiranja proizvoda. Samo u septembru, pored plate od 2.989 evra, zaradila je dodatnih 1.200 evra od zakupa i još 11.500 evra kroz dodatne poslove.
Zlatna pravila štednje
Bez obroka napolju - Dostavu naručuje svega nekoliko puta godišnje, a restorane posećuje samo za posebne prilike.
Pametno ulaganje - Deo novca ulaže u akcije i fondove. Do sada je ostvarila 25% svog cilja od 115.000 evra.
Dodatni prihodi posle posla - Svako slobodno vreme koristi za dodatne poslove. "Moje dvadesete su za zaradu, a tridesete za slobodu.“
Život ispod mogućnosti - Mesečni budžet za neesencijalne stvari joj je 230 evra. Nikada ne kupuje na kredit i ne prelazi limit.
Detaljno planiranje - Svaki trošak pažljivo beleži, a ušteđevinu koristi za preplatu hipoteke.
Čarlie smatra da finansijska nezavisnost nije privilegija, već odluka - i da svako može da je postigne uz disciplinu i doslednost.
Biznis Kurir/Blic biznis/Bizportal
