Slušaj vest

Iako njena godišnja plata iznosi oko 48.300 evra, Čarli je uspela da uštedi čak 88.550 evra zahvaljujući strogom budžetu i pametnim ulaganjima.

Svoj sistem štednje podelila je na društvenim mrežama, gde ističe da svakog dana izdvoji 31 evro, što na godišnjem nivou iznosi više od 11.000 evra.

– Kad stignem do 1.000 evra uštede, pitam se kako da sledećih 1.000 zaradim brže – otkriva ona.

Dodatni poslovi

Čarli je ranije živela u trosobnom stanu u prestižnom delu grada, ali ga je zamenila manjom, pristupačnijom nekretninom u renoviranju. Danas iznajmljuje svoje tri nekretnine i na taj način ostvaruje dodatne prihode, iako podsetimo njena godišnja plata iznosi 48.300 evra.

– Mogla sam da imam veliku kuću i živeti u njoj, ali bi mi donosila nula prihoda. Ovako tri manje nekretnine stvaraju stalni novčani tok - objašnjava.

Cene kirija Foto: Shutterstock

Pored osnovnog posla, zarađuje i kroz različite sporedne projekte, od istraživanja tržišta do testiranja proizvoda. Samo u septembru, pored plate od 2.989 evra, zaradila je dodatnih 1.200 evra od zakupa i još 11.500 evra kroz dodatne poslove.

Zlatna pravila štednje

Bez obroka napolju - Dostavu naručuje svega nekoliko puta godišnje, a restorane posećuje samo za posebne prilike.

Pametno ulaganje - Deo novca ulaže u akcije i fondove. Do sada je ostvarila 25% svog cilja od 115.000 evra.

Dodatni prihodi posle posla - Svako slobodno vreme koristi za dodatne poslove. "Moje dvadesete su za zaradu, a tridesete za slobodu.“

Život ispod mogućnosti - Mesečni budžet za neesencijalne stvari joj je 230 evra. Nikada ne kupuje na kredit i ne prelazi limit.

Detaljno planiranje - Svaki trošak pažljivo beleži, a ušteđevinu koristi za preplatu hipoteke.

Čarlie smatra da finansijska nezavisnost nije privilegija, već odluka - i da svako može da je postigne uz disciplinu i doslednost.

Biznis Kurir/Blic biznis/Bizportal

BONUS VIDEO: