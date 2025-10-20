Slušaj vest

Mia Mekgrat (24) je uspela da uštedi skoro 100.000 funti (86.960 evra) ušteđevine sa samo 24 godine, a na svojim društvenim mrežama deli finansijske savete, kako bi pomogla drugim mladim odraslima da uštede novac — jer želi da se penzioniše do 40 godine sa ušteđevinom od skoro 1,3 miliona evra.



I dok priznaje da to verovatno nisu saveti koje će njena generacija "svideti", ona kaže da je to "savet starije sestre koji treba da čujete". Ali su pojedini priznali da su morali da čuju kakve greške tačno prave i da je nekima uspela da pomogne.

Mia bi volela da joj je neko rekao da "pokušaj da budeš kul ili estetski privlačan može dovesti do bankrota".

"Kul" dovodi do bankrota

- Pokušaj da se slikaš estetski prijatno za Instagram – kupovina potpuno nove odeće za to ili kupovina futrole za telefon popularne marke — sve te stvari samo da bi izgledala estetski prijatno je ono što te drži švorc - objašnjava ona.

Mia podseća ljude da im ne treba "najnoviji trending artikal" poput labubu igračke jer jednostavno "nije neophodna".

- Ako ti se nešto zaista sviđa, štedi za to. Garantujem da ako bi čekala 30 dana da to kupiš, više to ne bi želela - rekla je.

Mia Mekgrat Foto: Printscreen Instagram/miaxmcgrath

Svaka sitnica pomaže

Sledeći savet koji daje je da obavezno uštediš barem malo novca. Zaposlena u modnoj industriji "garantuje" da će čak i ako je to samo 10 ili čak 50 funti dnevno — pomoći.

- Možda mislite: 'U čemu je poenta? 10 funti? Gde će me to odvesti?' - izdvaja.

Cilj: ušteda 1,3 miliona evra do 40. godine

Mia je do sada uspela da uštedi impresivnih 100.000 funti, ali njen cilj je mnogo veći — oko 1,3 miliona evra do 40. godine, kako bi kupila svoj dom i uživala u finansijskoj slobodi.

- Rano penzionisanje i miran život traže odricanja, ali svaki izbor koji napravim danas vodi me korak bliže tom snu.

Njena tajna je u doručku!

Kako navodi, Mia se odriče čak i dostave za hranu ili ispunjavanja želja luksuznim izlascima po restoranima i bira da jede jednostavno a jeftino — te se odlučuje za obrok od jaja i tosta!

Umesto da kupuje kafu napolju, sama je kuva kod kuće, a flašicu vode uvek nosi sa sobom kako bi izbegla nepotrebne troškove.

- Moj doručak je odraz mog načina života jednostavan, ali stabilan. Male uštede svakog dana prave veliku razliku dugoročno - kaže Mia.

Foto: printscreen/youtube/Natural Ways

"Previše zauzeta" za banku

Mia kaže da ljudi treba da prestanu da koriste izgovor da "nemaju dovoljno vremena".

- Ako želiš da to uradiš, možeš, samo je potrebna disciplina - kaže ona.

Mia kaže da je uspela da zaradi taj dodatni novac kreiranjem sadržaja i izgradnjom ličnog brenda, dok je istovremeno radila svoj "posao od devet do pet" u kancelariji.

- Ako želiš lagodan život, moraš ga sama izgraditi. Nijedan muškarac neće uleteti i uraditi to umesto tebe. Čak i ako jesu, gde te to ostavlja? Koja dostignuća imaš sama? - upitala je lepši pol.

I dok bi upoznavanje nekoga ko zarađuje više od vas moglo biti pristojan bonus, verovatno bi trebalo da se "prvo uverite da imate sopstvene finansije sređene", izdvaja Mia za kraj.