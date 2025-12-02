Zvanični srednji kurs danas je 117,3900 dinara za evro, što je najslabija vrednost dinara prema evru od početka godne, saopštila je Narodna banka Srbije.
InfoBiz
Dinar nikad slabiji u odnosu na evro od početka godine: NBS objavila koliko danas vredi
Evropska valuta, prema zvaničnom srednjem kursu, juče je vredela 117,3850 dinara, Dinar prema evru vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,4 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara.
Biznis Kurir
