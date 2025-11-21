Slušaj vest

Evropska valuta, prema zvaničnom srednjem kursu, juče, u četvrtak, vredela je 117,2596 dinara.

Dinar će sutra prema evru vredeti 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara.

