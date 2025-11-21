Zvanični srednji kurs danas je 117,2745 dinara za evro, što je najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine, saopštila je Narodna banka Srbije.
InfoBiz
Evro danas vredi 117,2745 dinara: Narodna banka objavila zvanični kur za 21. novembar
Evropska valuta, prema zvaničnom srednjem kursu, juče, u četvrtak, vredela je 117,2596 dinara.
Dinar će sutra prema evru vredeti 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara.
Biznis Kurir
