Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,6 odsto i iznosi 100,5808. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 10,2 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,8 odsto.

