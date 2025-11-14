Zvanični srednji kurs dinara za evro na dan 14. novembar 2025. iznosi 117,1766, što je minimalna promena u odnosu na jučerašnji dan, saopštila je Narodna banka Srbije.
InfoBiz
Zvanični kurs dinara za petak, 14. novembar: Narodna banka Srbije objavila novu vrednost domaće valute
Slušaj vest
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.
Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,6 odsto i iznosi 100,5808. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 10,2 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,8 odsto.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši