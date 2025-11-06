Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,2295 dinara, što predstavlja neznatnu promenu u odnosu na današnji dan, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).
Stabilan kurs dinara: Evro danas 117,22 dinara, dolar bez većih promena
Dinar će prema evru ostati na istom nivou kao pre mesec dana, dok je u odnosu na isti period prošle godine i od početka ove godine slabiji za 0,2 odsto.
Kada je reč o američkom dolaru, indikativni kurs u sredu je iznosio 102,0541 dinar za dolar, bez promene u odnosu na prethodni dan.
Na mesečnom nivou dinar je prema dolaru slabiji za 2,1 odsto, ali je jači za 6,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine i 10,2 odsto od početka 2024. godine.
Prema ocenama NBS, domaća valuta i dalje pokazuje visok stepen stabilnosti, uprkos oscilacijama na globalnom deviznom tržištu.
