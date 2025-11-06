Dinar će prema evru ostati na istom nivou kao pre mesec dana, dok je u odnosu na isti period prošle godine i od početka ove godine slabiji za 0,2 odsto.

Kada je reč o američkom dolaru, indikativni kurs u sredu je iznosio 102,0541 dinar za dolar, bez promene u odnosu na prethodni dan.

Na mesečnom nivou dinar je prema dolaru slabiji za 2,1 odsto, ali je jači za 6,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine i 10,2 odsto od početka 2024. godine.