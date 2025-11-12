Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1892, čime je dinar blago ojačao u odnosu na evro, objavila je Narodna banka Srbije.
Zvanični srednji kurs dinara za 12. novembar 2025: Narodna banka Srbije objavila novu vrednost domaće valute
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1892, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.
Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 101,1997.
