Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1892, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 101,1997.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizStabilan kurs dinara: Evro danas 117,22 dinara, dolar bez većih promena
Kurs dinara za 6.11.2025.
InfoBizStabilan kurs dinara: Blage oscilacije prema evru i dolaru
Zvanični kurs dinara za 4.11.2025.
NovčanikNBS: Danas vas u menjačnicama očekuje ovaj srednji kurs dinara
Novčanice od 2.000 dinara u rukama
NovčanikOD SUTRA PROMENE ZA ONE KOJI MENJAJU EVRE U MENJAČNICI: NBS objavila zvanični srednji kurs za 27. januar, evo šta nas čeka
0702zorana-jevtic.jpg