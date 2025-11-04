Slušaj vest

U poređenju sa prethodnim mesecom, dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto, dok je na godišnjem nivou oslabio za 0,2 odsto. Od početka godine domaća valuta je takođe zabeležila pad od 0,2 odsto.

Kada je reč o američkom dolaru, zvanični srednji kurs danas iznosi 101,8102 dinara, što je pad od 0,2 odsto u odnosu na juče.

U prethodnih mesec dana dinar je prema dolaru oslabio 1,8 odsto, ali je na godišnjem nivou jači 5,5 odsto, dok je od početka godine ojačao 10,4 odsto, pokazuju podaci NBS.