Profesionalni upravnik Ljubiša Banovački kaže da su stanari sve više svesni značaja ulaganja u zgrade i da je potrebno redovno održavanje.

Govoreći o tome šta su najveći problemi na zgradama, Banovački ističe da su na starim zgradama najveći problemi prokišnjavanje krovova, fasade i loše elektro i vodovodne instalacije.

“Takođe, imamo na dosta zgrada potrebu da remontujemo liftove. Ono što se stanari prvo odlučuju da rade kada je zgrada dosta zapuštena i kada ima više problema, to je sanacija krovova i neki remonti”, dodaje Banovački.

Ipak, kako kaže, u praksi uvek postoji problem da se neko iz prizemlja žali zašto da plaća održavanje lifta ili sanaciju krova, a da se oni na poslednjim spratovima žale da ne žele da učestvuju u zameni kompletne vodovodne i kanalizacione instalacije, jer se ovima u prizemlju izliva voda ili često pucaju cevi.

“Tako da mi kao upravnici na skupštinama stanara radimo i tu neku medijaciju između samih stanara, upoznajemo ih o važnosti popravke i takođe sa stavom da je to zakonska obaveza, da su svi vlasnici stanova, da je zgrada objekat za kolektivno stanovanje i da svi moraju da učestvuju zajednički u troškovima”, poručuje Banovački.