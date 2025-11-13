Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou oslabio za 0,2 odsto, a kada je reč o periodu od početka ove godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je nepromenjen i iznosi 101,1666. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 8,9 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,1 odsto.