Zvanični srednji kurs dinara za evro na dan 13.11.2025. iznosi 117,1813, što predstavlja blagu promenu u odnosu na jučerašnji dan, saopštila je Narodna banka Srbije.
InfoBiz
Zvanični kurs dinara za 13.novembar 2025: Neznatna promena u odnosu na jučerašnji dan
Slušaj vest
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou oslabio za 0,2 odsto, a kada je reč o periodu od početka ove godine slabiji je za 0,1 odsto.
Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je nepromenjen i iznosi 101,1666. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 8,9 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,1 odsto.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši