Dinar je prema evru slabiji za 0,1% nego pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je 0,2%, a od početka godine takođe je zabeležio pad od 0,2%.

U odnosu na dolar, zvanični kurs danas iznosi 101,5147 dinara, što je pad od 0,4% u odnosu na juče. Dinar je prema dolaru na mesečnom nivou slabiji za 1,1%, dok je na godišnjem nivou ojačao 8,9%, a od početka godine beleži rast od 10,8%.