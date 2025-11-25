Zvanični srednji kurs danas je 117,3255 dinara za evro, što je najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine, saopštila je Narodna banka Srbije.
InfoBiz
Dinar najslabiji od početka godine prema evru: Narodna banka Srbije objavila kursnu listu za 25. novembar
Slušaj vest
Evropska valuta juče je vredela 117,2941 dinar.
Dinar prema evru vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši