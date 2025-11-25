Slušaj vest

Na sednici su i predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o republičkim administrativnim taksama, o elektronskim otpremnicama i o Nacionalnom spoljnotrgovinskom jednošalterskom sistemu.

Na dnevnom redu su i predlog Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, dopune Zakona o elektronskom fakturisanju, dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i izmene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Poslanici će razmatrati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o završnom računu budžeta Srbije za 2024. godinu, dopune Zakona o tržištu kapitala, kao i Predlog Zakona o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte, izmene Zakona o akcizama, Zakona o faktoringu, Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.

Razmatraće se i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, dopune Zakona o alternativnim investicionim fondovima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.

Poslanici će razmotriti predloge zakona o vojnom obrazovanju, zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, set energetskih zakona - o nafti, o gasu i o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa.

Na dnevnom redu su i predlozi zakona o zvaničnoj statistici, o organskoj proizvodnji, o službenim kontrolama, o Matičnom registru, dopune Zakona o registru administrativnih postupaka, dopune Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Zakona o državnim službenicima.

Poslanici će razmatrati i Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, Predlog zakona o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja „e-Bolovanje - Poslodavac“, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima i Predlog zakona o dopunama Zakona o nauci i istraživanjima.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu koji se odnosi na neobezbeđeni zajam do iznosa od 260.000.000 evra u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva ,,Koridori Srbije" d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora.