Danas sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 58 tačaka i Predlog budžeta za 2026.
Poslanici Skupštine Srbije počeće danas novu sednicu na čijem dnevnom redu je 58 tačaka, među kojima su Predlog budžeta za 2026. godinu, izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Predlog autentičnog tumačenja leks specijalisa o Generalšatabu.
Na sednici su i predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o republičkim administrativnim taksama, o elektronskim otpremnicama i o Nacionalnom spoljnotrgovinskom jednošalterskom sistemu.
Na dnevnom redu su i predlog Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, dopune Zakona o elektronskom fakturisanju, dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i izmene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.
Poslanici će razmatrati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o završnom računu budžeta Srbije za 2024. godinu, dopune Zakona o tržištu kapitala, kao i Predlog Zakona o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda.
Na dnevnom redu je i Predlog zakona o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte, izmene Zakona o akcizama, Zakona o faktoringu, Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.
Razmatraće se i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, dopune Zakona o alternativnim investicionim fondovima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.
Poslanici će razmotriti predloge zakona o vojnom obrazovanju, zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, set energetskih zakona - o nafti, o gasu i o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa.
Na dnevnom redu su i predlozi zakona o zvaničnoj statistici, o organskoj proizvodnji, o službenim kontrolama, o Matičnom registru, dopune Zakona o registru administrativnih postupaka, dopune Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Zakona o državnim službenicima.
Poslanici će razmatrati i Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, Predlog zakona o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja „e-Bolovanje - Poslodavac“, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima i Predlog zakona o dopunama Zakona o nauci i istraživanjima.
Na dnevnom redu je i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu koji se odnosi na neobezbeđeni zajam do iznosa od 260.000.000 evra u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva ,,Koridori Srbije" d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora.
Biznis Kurir