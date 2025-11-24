Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istakla je danas da je prioritet države da obezbedi pouzdano i ravnomerno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, dok se čeka odgovor američke administracije. Ovo je naglasila tokom sastanka sa predstavnicima kompanija MOL Srbija, EKO Srbija, OMV Srbija i generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije, sa kojima je razgovarala o stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

- Naša obaveza je da svaka pumpa, veleprodajni kupac i građani imaju dovoljno goriva za svoje potrebe i to ćemo ispuniti. Kompanije sa kojima sam razgovarala su važne za stabilnost snabdevanja, jer su najveći uvoznici naftnih derivata u Srbiji i snabdevaju najveći deo tržišta, posle NIS-a. Uvoz derivata u decembru će pratiti potražnju na tržištu, logistiku i raspoložive kapacitete i očekujemo da bude prema planu i da snabdevanje ostane stabilno. Država je spremna i da koristi obavezne rezerve naftnih derivata kako bi održala stabilnost snabdevanja, ukoliko to bude bilo potrebno, navela je ona.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Đedović Handanović je istakla da u decembru i januaru stiže 20.000 tona evro dizela i 38.000 tona benzina za potrebe državnih obaveznih rezervi energenata da bi se dodatno osigurala sigurnost snabdevanja.

- Moramo da razmišljamo strateški kao i do sada. Predsednik Vučić, predstavnici Vlade vode intenzivne diplomatske razgovore i sa susednim državama, predstavnicima Evropske unije, kako bi rafinerije u okruženju uvećale udeo naftnih derivata koji će biti isporučivan za potrebe snabdevanja našeg tržišta, rekla je ona.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike