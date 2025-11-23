Slušaj vest

Za prave domaće rezance potrebna su kvalitetna jaja koja daju lepu žutu boju, oštro brašno i, što je najvažnije, dobra volja i jake ruke. Oni koji su se upustili u pravljenje domaće testenine znaju da osnovno testo mora biti čvrsto kako bi rezultati bili savršeni.

- Kad vidi koliko se mučim, muž me često pita zašto testo ne umesim mašinom. Bilo bi lakše, ali to ne bi bilo to - priča Jovanka Bitević iz Farkaždina.

Pre godinu dana Jovanka je odlučila da svoje znanje i veštine, koje je nasledila prvo od bake, a potom i od majke, pretoči u mali porodični biznis.

- Baba i mama su sve radile ručno. razvijale testo oklagijom i sekle nožem. Ja sam malo osavremenila proces pa povremeno koristim i mašinu, ali za dobre rezance testo mora da se mesi ručno - objašnjava Jovanka.

Foto: Bernd54, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Osnovna mera za testo su deset jaja i oko kilogram brašna. Od tog osnovnog testa nastaju mala čuda.

- Pravim rezance, flekice, trakice, a tu je i tarana. Taranu je možda najzahtevnije napraviti jer se testo renda. Mora biti jako čvrsto, potrebno je snažno mešenje, a ruke i prsti često stradaju - kaže Jovanka, čije mušterije najviše traže rezance i flekice.

Kupci za dobru domaću testeninu lako se nađu.

- Nekada su se rezanci mesili u gotovo svakoj kući, danas to više nije slučaj, ali ljudi i dalje vole da ih imaju u supi. Imam i mušteriju iz Surčina, koja mi stalno kaže da može da podgreje supu i pet puta, a da se testenina nikada ne raspada - ističe Jovanka.

Testeninu prodaje na nedeljnoj pijaci u svom selu, ali ima svoje kupce i u obližnjem Perlezu, dok joj internet pomaže da dosegne šire tržište. Ipak, najverniji su oni koji su jednom probali njene flekice ili taranu.

Foto: Shutterstock

- Ko jednom proba, vraća se po još. Naruče, ja pripremim testo, a neko im ga dostavi do Zrenjanina, odakle nastavlja dalje - objašnjava Jovanka.

Bitevići imaju svoje poljoprivredno gazdinstvo i bave se pretežno ratarstvom.