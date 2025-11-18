Slušaj vest

U vremenu kada mladi masovno napuštaju sela, primeri iz užičkog kraja pokazuju da se upornošću, vizijom i ljubavlju prema rodnom kraju može stvoriti nešto što inspiriše i druge, ali donosi i dobru zaradu. Oni koji su to na vreme shvatili dokazuju da život na selu zapravo može biti i privilegija za odabrane.

Na pobrđu iznad puta koji preseca Lužničku dolinu, najplodnije parče užičke zemlje, nalazi se domaćinstvo Gajića u kome mladi Veljko nastavlja ono što su započeli njegovi preci.

- Prvo je počeo deda, pa onda je tata nastavio i sad ja. Bavimo se stočarstvom i voćarstvom, imamo hektar maline, imamo oko 55 grla krava, bikova, junica - kaže za RINU Veljko.

Njegova računica je jasna – ostati svoj na svome, jer zemlja u Lužničkoj dolini, kako kaže je zlata vredna.

- Velika je frka, svi trče u grad, u fabrike da rade za platu. Ja više volim da budem svoj gazda nego da radim za drugog. Jedno je sigurno ako ne voliš ovaj posao, ne možeš da se pronađeš i uvek će ti faliti nešto. Ako voliš, onda uvek ćeš naći put da uspeš, živiš i zaradiš - priča ovaj mladi domaćin.

Foto: RINA

Milovan u selu Drežnik napravio pravu oazu neobičnog naziva

A da selo u 21. veku pruža različite mogućnosti za lep i udoban život potvrđuje i Milovan Vukotić iz užičkog sela Drežnik, koji je dedino imanje pretvorio u turistički kompleks neobičnog naziva "Nirvana Bre".

- Normalno, mislio sam prvo na stanje duha, nirvana kao nirvana, a to 'bre' ono srpski, da bude jasno nama Srbima, pošto nam je to uzrečica - izjavio je Milovan.

Osim smeštajnih kapaciteta, tu su i brojni dodatni sadržaji koje je Milovan jedan po jedan radio sa puno ljubavi.

- Tu ima i planinska kolibica, ljuljaške, bazen, đakuzi spoljni, đakuzi unutrašnji kad je lošije vreme. Da bi gosti imali razonodu i popunili vreme, uradili smo košarkaški terenčić, fudbalski terenčić, tu je sto za stoni tenis - otkriva ovaj inovativni meštanin.

Foto: RINA

I uprkos nevernim Tomama, Milovan je verovao u potencijale svoje dedovine, a gosti koji ovde dolaze vrlo brzo su se u to uverili – mnogi od njih ostanu tu i po mesec dana.

- Jednostavno ovde su mir, tišina, priroda, sloboda, širina, pogled predivan, lepo. Lepa zora, lep zalazak sunca... ne znaš šta je lepše. Mislim da i ljudi koji borave po ovakvim mestima prepoznaju to, rekao je on.

U Drežniku zaista se diše punim plućima, pa sve i da nema svih ovih propratnih turističkih sadržaja, koje je napravio Milovan dovoljan je samo pogled koji puca iz njegovog dvorišta, pa da svima bude jasno zašto Nirvana Bre.