Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je rani javni uvid za izradu Plana detaljne regulacije (PDR) područja između ulica Pilota Mihaila Petrovića, Maričke i Stevana Lukovića, u opštini Rakovica.

Reč je o prostoru površine oko 2,62 hektara, koji se nalazi u delu opštine gde poslednjih godina raste interes investitora zbog dobre saobraćajne povezanosti i nedostatka savremenih poslovno-stambenih sadržaja.

Naručilac izrade plana je preduzeće „Dvadesetprvi maj – hotelijerstvo i ugostiteljstvo“, dok je tehnička izrada poverena Urbanističkom centru d.o.o. iz Beograda. Ovaj dokument predstavlja prvu fazu u planiranju transformacije jednog od poslednjih većih slobodnih blokova u ovom delu Rakovice, a rani uvid služi da građani, investitori i stručna javnost daju sugestije pre izrade Nacrta PDR-a.

Rast broja stanovnika i radnih mesta

Prema preliminarnim rešenjima, na lokaciji je planiran razvoj mešovitog gradskog centra, koncepta koji kombinuje stanovanje, komercijalne sadržaje, poslovne prostore i prateće javne funkcije. Ideja je da se formira urbana celina sa aktivnim prizemljem, maloprodajom, uslugama i potencijalnim poslovnim kapacitetima, dok bi spratovi iznad bili namenjeni stanovanju i kombinovanim sadržajima.

U dokumentu se navodi da će bruto građevinska površina komercijalnih sadržaja biti povećana sa 6.857 na 7.968 m², dok će stambeni deo biti smanjen sa 11.800 na 9.533 m². Najveći skok vidljiv je kod mešovitih gradskih centara, čija BRGP površina raste sa 4.034 na čak 42.261 m². Ovakva struktura ukazuje na to da se teritorija usmerava ka urbanijem i intenzivnijem korišćenju prostora, uz mogućnost formiranja kompleksa zgrada sa višestrukim sadržajima, uključujući poslovne hubove, manji maloprodajni centar ili objekte ugostiteljske i servisne delatnosti.

Procene pokazuju da će primenom plana broj stanovnika u obuhvatu porasti sa sadašnjih 416 na oko 1.170, dok bi broj zaposlenih mogao da se poveća sa 145 na 328. To znači da bi novi urbani blok mogao imati uticaj i na opterećenje lokalne infrastrukture – od parkinga i javnog prevoza do priključaka na elektroenergetske i vodovodne mreže. Očekuje se da detaljnije analize o uticaju na saobraćaj i infrastrukturu budu sastavni deo Nacrta PDR-a, koji će uslediti nakon faze ranog javnog uvida.

Veliki razvoj južnih delova Beograda

Rani javni uvid traje do 5. decembra, a zainteresovani građani i pravna lica dokumentaciju mogu pogledati u zgradi Gradske uprave, u ulici 27. marta 43–45, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Predstavnici Urbanističkog centra biće dostupni za dodatne informacije utorkom i četvrtkom, od 12 do 18 časova. Primedbe i sugestije dostavljaju se Sekretarijatu za urbanizam, u pisanoj formi, najkasnije do poslednjeg dana uvida.