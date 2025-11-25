Slušaj vest

Izazovi koji stoje na tom putu su infrastrukturni i regulatorni. Trenutno je instalirano 400 megavata solarnih elektrana od čega 300 MW na krovovima (20% je instalirano na domaćinstvima).

Ove podatke izneo je Miloš Kostić, vlasnik kompanije MT-Komeks koja i sama ima solarne elektrane na SAM Forumu u organizaciji Srpske asocijacije menadžera.

Jedan od infrastrukturnih projekata na kojem treba raditi jesu baterijska skladišta koja treba do 2030. da dostignu, prema njegovim rečima, 5000 MW.

Kostić je rekao i da bi ta struja mogla biti u službi električnih vozila kojih je u svetu svega oko 40 miliona (dok je ukupno 1,3 milijardi registrovanih vozila). U Srbiji ima svega 3.000 električnih vozila, u Sloveniji 4.500, Hrvatskoj 9.000, a Crnoj Gori 2.000.