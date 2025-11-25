Slušaj vest

Prema navodima The Information-a, Meta razgovara o korišćenju Googleovih čipova — poznatih kao procesorske jedinice za tenzore (TPU) — u svojim data centrima od 2027. godine. Mediji navode i da bi Meta već naredne godine mogla da iznajmljuje čipove preko Google Cloud odeljenja.

TPU kao alternativa Nvidiji

Dogovor bi pomogao da se TPU pozicionira kao alternativa Nvidijinim čipovima, koji su zlatni standard za velike tehnološke kompanije i startape, od Mete do OpenAI-ja, kojima je potrebna ogromna procesorska snaga za razvoj i funkcionisanje platformi veštačke inteligencije.

Akcije Nvidije pale su i do 2,7% u trgovanju nakon zatvaranja berze. Vlasnik Googlea, Alphabet Inc., porastao je 2,7%, nastavljajući uzlazni trend zahvaljujući optimizmu nakon najnovije verzije Gemini AI modela.

Gugl jača poziciju na tržištu čipova za AI

Google je ranije postigao dogovor da isporuči do milion svojih čipova kompaniji Anthropic PBC, što je skrenulo pažnju na potencijalne dugoročne izazove za tržišnu dominaciju Nvidije.

Foto: AP/Ilustracija

Nakon objave tog dogovora, analitičar iz Seaport-a, Džej Goldberg, ocenio je da je to „zaista snažna potvrda“ vrednosti TPU-a. „Mnogi su već razmišljali o tome, a sada će ih biti još više“, rekao je.

Predstavnici Mete nisu komentarisali navode, dok se Google nije odmah oglasio.

Ogromna ulaganja i rast potražnje

Očekivano korišćenje Googleovih TPU-a, koje već koristi i Anthropic, pokazuje da će pružaoci velikih jezičkih modela sve više koristiti Google kao sekundarnog dobavljača akceleratorskih čipova za inferenciranje u bliskoj budućnosti.

Procene ukazuju da će Metina kapitalna ulaganja od najmanje 100 milijardi dolara u 2026. značiti da će samo sledeće godine potrošiti 40–50 milijardi dolara na kapacitete čipova za inferenciranje. To bi moglo ubrzati rast potrošnje i narudžbina Google Clouda u odnosu na druge velikane tržišta, zbog povećane potražnje korporativnih klijenata koji žele da koriste TPU-e i Gemini modele u Google Cloud okruženju.

Reakcije na azijskim tržištima

Akcije kompanija povezanih sa Alphabetom skočile su u utorak u ranim satima trgovanja u Aziji. U Južnoj Koreji, IsuPetasys Co., dobavljač višeslojnih ploča za Alphabet, skočio je 18% i dostigao novi rekord. U Tajvanu, akcije MediaTek Inc.-a porasle su gotovo 5%.

Potencijalni dogovor sa Metom - jednim od najvećih globalnih investitora u data centre i razvoj AI-ja — predstavljao bi veliki uspeh za Google. Međutim, ključno pitanje ostaje da li TPU može da dokaže dovoljnu efikasnost i snagu kako bi postao održiva dugoročna alternativa.

Šta su TPU čipovi?

Procesorska jedinica za tenzore - razvijana više od deset godina za zadatke veštačke inteligencije - dobija sve veći zamah van Googlea kao način za treniranje i pokretanje složenih AI modela. Njena privlačnost raste u trenutku kada kompanije širom sveta strahuju od prevelike zavisnosti od Nvidije, dok je čak i Advanced Micro Devices Inc. daleko iza u trci.

Nvidia je prva kompanija koja je dostigla vrednost od četiri biliona dolara Foto: Shutterstock

Grafičke procesorske jedinice (GPU-i), segment kojim dominira Nvidia, prvobitno su kreirane za brže renderovanje grafike - uglavnom u video-igrama i vizuelnim efektima - ali su se pokazale idealnim za treniranje AI-ja jer mogu da obrađuju ogromne količine podataka i proračuna.

TPU-i, s druge strane, predstavljaju specijalizovane čipove poznate kao integrisana kola za specifične namene - mikroprocesore dizajnirane za precizan zadatak.

Prednost Guglovog ekosistema

TPU čipovi prilagođeni su kao akceleratori za AI i mašinsko učenje u Googleovim sopstvenim aplikacijama. Pošto Google i njegov DeepMind tim razvijaju napredne AI modele kao što je Gemini, kompanija može da prenosi naučene lekcije direktno do dizajnera čipova - dok istovremeno prilagođavanje hardvera koristi AI timovima.