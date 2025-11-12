Slušaj vest

MyFlow je naučno zasnovana velnes platforma koja kombinuje fizičku aktivnost, muziku i boje radi brzog obnavljanja ravnoteže tela i uma. Za samo 14 minuta smanjuje stres, poboljšava fokus i motivaciju, te povećava vitalnost — bez potrebe za dodatnom opremom ili prekidom radnog procesa.

Tanja Lazarević kaže da platforma MyFlow uspostavlja psihofizički balans čoveka za veoma kratko vreme:

- Resetujemo i mozak i telo onda kada je čoveku to najpotrebnije, u zavisnosti od trenutnog psihofizičkog stanja. Imamo različite programe za pad energije, stres, ukočenost od dugog sedenja... - navodi Lazarevićeva.

Platforma je zasnovana na naučnim istraživanjima, a merenja stanja korisnika bazirana su na najcitiranijim naučnim testovima i rezultatima istraživanja.

- Smatramo velikim uspehom što smo uspeli da dobijemo prostor za showcase prezentaciju na Veb samitu - za manje od minuta podigli smo energiju publike, svi su ustali, dobili smo veliki aplauz i komentare da su im se energija i fokus promenili za samo nekoliko minuta - istakla je Lazarevićeva.

Predstavljajući aplikaciju FinoApp, Sofija Drecun navela je da je u njenom fokusu bezbednost dece i dodatne informacije o influenserima:

- Influenseri zarađuju onlajn putem svojih platformi, često na više njih - bilo da je to TikTok ili Instagram. Ono što mi radimo jeste da na jednom mestu prikažemo podatke o njihovoj zaradi, umesto da se ulazi i pretražuje svako pojedinačno - objasnila je Drecun.

Ona je dodala da, iako nisu imali velika očekivanja od Veb samita, dobili su mnogo - od razgovora o partnerstvima do povezivanja sa influenserima iz drugih regiona.

Nemanja Trbović iz Njuppa naveo je da na Veb samitu predstavljaju platformu koja pomaže biznisima da hranu koju nisu uspeli da prodaju ili koja je pred istekom roka, ponude preko platforme Njuppa. Sa druge strane su korisnici koji tu hranu "spašavaju“ i kupuju po ceni i do 70 odsto nižoj. Cilj je smanjenje bacanja hrane na globalnom nivou.

- Želim da zahvalim Privrednoj komori Srbije na mogućnosti da prisustvujemo Veb samitu i povežemo se sa partnerima. Već imamo nekoliko zanimljivih sastanaka sa investitorima — videćemo šta će biti, ali je ovaj nastup svakako veliko iskustvo - rekao je Trbović.

Gorana Radovanović navela je da je Codekido razvio platformu Nerbit - kontrolni centar za bezbednosne operacije nove generacije koji omogućava centralizovano upravljanje bezbednošću i automatizaciju procesa:

- Кada smo pokrenuli ovu priču, bili smo veoma mlada, inspirativna ekipa i želeli smo da podstaknemo inovacije. Prva naša platforma je Nerbit - svojevrsni defens centar, odbrambeni sistem od svega što se dešava u digitalnom prostoru. Zajedno sa Privrednom komorom Srbije bili smo i na Giteksu - navela je Radovanovićeva.

Na štandu Srbije, pored četiri navedena startapa koja su imala posebne prezentacije, pod motoom „Think Tech, Choose Serbia“, nastupaju i: Canandi, GetTrusty, NSage.ai, GuideLites (Lites), Peasy, GetData (Apparo), DigitalLeather, Tridan AI, Кampster AI, SpiceAds, Qreadible (ible), Veritium, Cloud City, Includify, КleverCargo, Smart Part, NutriMedik, HealthControl Niš, CyberParent, Motiqum, Nais Robotics.