Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da se intenzivno radi na pronalaženju rešenja za Naftnu industriju Srbije (NIS), koje će, kako je naglasio, biti u skladu sa prijateljskim odnosima Srbije i Rusije, što je ranije istakao i predsednik Rusije Vladimir Putin.

Bocan-Harčenko je poručio da Rusija nema nameru da odustane od traženja rešenja za NIS i da se povuče iz procesa.

- Što se tiče NIS-a traži se rešenje i želim da istaknem da je veoma važno da proces teče bez objašnjavanja nekih detalja, što možda sada i nije neophodno, a možda je čak i štetno. Ovo je situacija kad je tišina najbolja atmosfera i stvara najbolje uslove za nastavak pokušaja da se pronađe najbolje rešenje - rekao je ambasador.

On je dodao da je takav pristup neophodan jer je pitanje NIS-a složeno i zahteva pažljivo razmatranje.

Prema njegovim rečima, prilikom razgovora o NIS-u važno je imati u vidu uzroke aktuelne situacije u Srbiji, budući da je reč o kompaniji od ključnog značaja za zemlju, posebno u oblasti energetike.

- Osnovni razlog su sankcije SAD, koji nisu legitimne i zakonite i nemaju obrazloženje šta im je cilj. Izgleda da su to sankcije uperene protiv Srbije, jer Srbija ima najtežu situaciju - rekao je Bocan-Harčenko, uz napomenu da se ta činjenica često zanemaruje u pojedinim medijima.

Kako je naveo, u javnosti se često preskače osnovni uzrok problema, a odmah se upućuju kritike na račun Rusije zbog toga što rešenje još nije pronađeno.

- Nemoguće je naći rešenje odmah i na brzinu - istakao je ambasador.

Podsetio je i na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da do konačnog rešenja predstoji još nekoliko koraka, naglasivši da je jasno da proces još nije završen.

Bocan-Harčenko je rekao da se situacija u vezi sa NIS-om mora sagledavati u širem kontekstu, uključujući i, kako je naveo, sadržajnu izjavu predsednika Rusije Vladimira Putina sa godišnje konferencije održane 19. decembra.

- Sve je rekao i naveo osnovne i ključne stvari i naravno i u toj izjavi postoje i odlučnost i potkrepljena nada da ćemo naći rešenje koje će pre svega biti u duhu i u okviru naših prijateljskih odnosa - kazao je ambasador.

Dodao je da je za građane u ovakvim okolnostima najvažnije da li ima dovoljno goriva, da li je ono dostupno na benzinskim stanicama, kakva je cena i da nema zastoja u snabdevanju.

Posebno je istakao da se, iz ugla NIS-a, stanje u Srbiji nije promenilo u odnosu na period pre uvođenja sankcija.

- To pre svega pokazuje i potvrđuje da je NIS izuzetno ozbiljna i snažna kompanija što je dostignuće naših zajedničkih napora. NIS je kompanija koja je u svakom smislu te reči bila pripremljena i za teške a ne samo za najbolje situacije, kao i to da može da preživi očuvavši energetsku stabilnost zemlje i stabilnost energetskog tržišta - rekao je Bocan-Harčenko, ocenjujući da je to najvažniji pokazatelj.

Ambasador je izrazio uverenje da period u kojem se traži rešenje neće imati negativne posledice po potrošače, kako građane, tako i velike korisnike poput poljoprivrednog sektora ili Er Srbije.

- NIS je mogao da bude pripremljen za sankcije samo uz našu intenzivnu i prisnu zajedničku saradnju i uz veoma izuzetnu stručnu aktivnost grupe Gasprom i Vlade Srbije - rekao je on, dodajući da cela situacija ima širi značaj za ekonomski razvoj i stabilnost Srbije.

Na kraju, Bocan-Harčenko je naglasio da je i za Gasprom od velike važnosti da se očuva puna funkcionalnost kompanije i nivo razvoja koji je do sada dostignut.