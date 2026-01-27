Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović na svom Instagram profilu objavila je važnu vest za građane Srbije, nakon ponovnog pokretanja proizvodnje u Rafineriji u Pančevu, prve količine evro dizela stigle su danas na pumpe širom zemlje. Napomenula je da, uprkos gotovo 100 dana sankcija, snabdevanje gorivom nije prekinuto zahvaljujući predanom radu vlade i svih uključenih u proces.

- Kao što smo obećali, na pumpama širom Srbije od danas su prve količine evro dizela proizvedene u Rafineriji u Pančevu posle ponovonog pokretanja proizvodnje! Ponosna sam što građani skoro 100 dana nisu osetili posledice sankcija kompaniji NIS i što snabdevanje gorivom nijednog trenutka nije bilo prekinuto, a zahvaljujući napornom radu kolega iz Vlade Srbije a na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem - napisala je ministarka na svom Instagram profilu.

