Elektranu je obišao Dušan Živković, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“, koji je najavio početak probnog rada obnovljenog drugog agregata u narednih mesec dana.

- Nakon završenih montažnih radova na drugom agregatu i takozvanih „suvih“ testiranja opreme, narednih dana počinju završna ispitivanja. Plan je da probni rad agregata bude početkom marta - rekao je Živković.

Foto: Danilo Mijatović

Generalni direktor EPS je istakao da revitalizacija reverzibilne HE „Bajina Bašta“ donosi dodatnu sigurnost našem elektroenergetskom sistemu, veću pouzdanost i produženje radnog veka zlatne rezerve u sistemu „Elektroprivrede Srbije“.

- Naša jedina reverzibilna hidroelektrana važna je rezerva tokom perioda povećane potrošnje električne energije ili prilikom sušnih perioda. U prethodne 43 godine rada RHE „Bajina Bašta“ potvrdila je opravdanost izgradnje, jer je sa rezervom struje deponovanom u akumulaciji u Zaovinama doprinosila sigurnom snabdevanju električnom energijom – rekao je Živković.

Foto: Danilo Mijatović

Revitalizacija prvog agregata u RHE „Bajina Bašta“ urađena je tokom 2024. godine. Završetkom revitalizacije i drugog agregata biće produžen radni vek za nekoliko decenija i to će biti velika podrška elektroenergetskom sistemu Srbije sa ukupno obnovljenih 614 megavata. Posle više od četiri decenije neprekidnog rada, RHE je i dalje jedinstvena u svetu i u samom je vrhu prioriteta EPS-a kada su u pitanju obnovljivi izvori energije.