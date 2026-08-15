MUP upozorio na internet prevare: Jedan klik je dovoljan da vam isprazne račun, evo kako da se zaštitite
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije upozorilo je danas na Internet prevare, čija žrtva može postati svako ko koristi telefon, računar, društvene mreže ili elektronsko bankarstvo, i apelovalo na građane da provere ako nisu sigurni da li su poruka, link ili internet stranica bezbedni.
"Kriminal se menja. Bezbednost više nije samo pitanje zaključanih vrata i opreza na ulici. Danas se deo najozbiljnijih bezbednosnih rizika za građane nalazi u digitalnom prostoru. Internet prevare. Zloupotreba platnih kartica i naloga. Krađa ličnih i pristupnih podataka. Lažni profili. Digitalno nasilje i ucene. Zloupotreba fotografija i video-snimaka. Prevare putem društvenih mreža, oglasa i aplikacija za komunikaciju, uz sve češću zloupotrebu veštačke inteligencije", navodi MUP u saopštenju objavljenom na Instagramu.
Jedan klik dovoljan da se uđe u bankovni račun
Kako ukazuje, kriminalci koriste nove tehnologije da bi prevare učinili bržim, uverljivijim i sofisticiranijim.
"Žrtva može postati svako ko koristi telefon, računar, društvene mreže ili elektronsko bankarstvo. Zato bezbednost danas podrazumeva i jake lozinke, dvofaktorsku autentifikaciju, oprez prilikom otvaranja linkova, proveru identiteta osobe sa kojom komunicirate i zaštitu ličnih podataka", upozorava MUP.
Jer, kako ističe, jedan klik može biti dovoljan da kriminal uđe u vaš telefon, nalog ili bankovni račun.
"Ako niste sigurni da li su poruka, link ili internet stranica bezbedni, ne nagađajte, proverite", poručuju iz MUP-a i naglašavaju da putem Nacionalne platforme Sajber straža građani mogu prijaviti sumnjiv sadržaj ili ga dostaviti na proveru i dobiti stručnu procenu.
Kako zaključuju iz MUP-a, "kriminal se menja, menjamo se i mi".
Kurir Biznis/Blic