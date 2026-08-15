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Dugo najavljivani evropski sistem za elektronsko odobrenje putovanja (ETIAS) još nije počeo da radi. Građani Srbije, kao i državljani drugih zemalja kojima za kratka putovanja u šengenski prostor nije potrebna viza, za sada ne moraju da podnose zahtev niti da plaćaju bilo kakvu naknadu.

Evropska unija još nije objavila tačan datum početka sistema, prenosi Euronews.com.

ETIAS još nije aktivan

Evropski sistem za informacije i autorizaciju putovanja (ETIAS) namenjen je putnicima iz zemalja čiji državljani mogu bez vize da putuju u Evropu. Među njima je i Srbija, ali i Velika Britanija, SAD, Kanada, Australija i druge zemlje.

Prema aktuelnim informacijama Evropske komisije, ETIAS trenutno nije u funkciji i prijave se još ne primaju. EU će tačan datum početka rada objaviti nekoliko meseci unapred. Zvanično, sistem je i dalje planiran za poslednji kvartal 2026. godine, ali konkretan dan početka još nije određen.

To znači da putnici koji sada planiraju putovanje u zemlje šengenskog prostora ne treba da popunjavaju ETIAS prijave niti da plaćaju bilo kakvu naknadu preko nezvaničnih sajtova.

Šta će ETIAS promeniti za građane Srbije?

Kada sistem bude uveden, državljani Srbije koji putuju u zemlje koje zahtevaju ETIAS moraće pre puta da dobiju elektronsko odobrenje putovanja.

To neće biti viza, već dodatna autorizacija za putnike koji i dalje mogu da putuju bez vize. ETIAS će biti povezan sa pasošem putnika i trebalo bi da važi do tri godine, odnosno do isteka pasoša ako on istekne ranije.

Pravila o dužini boravka ostaju ista. Putnici će i dalje moći da borave u šengenskom prostoru najviše 90 dana u okviru bilo kojih 180 dana.

Prijava će se podnositi preko interneta

Kada sistem bude pokrenut, zahtev će se podnositi elektronskim putem.

Putnik će unositi tražene lične podatke i odgovarati na bezbednosna pitanja, nakon čega će sistem proveravati podatke. Za najveći broj putnika očekuje se brza automatska obrada, dok će pojedini zahtevi zahtevati dodatnu proveru.

ETIAS će koštati 20 evra

Jedna od važnih promena jeste cena. Naknada za ETIAS više nije planiranih 7 evra, već je određena na 20 evra po zahtevu. Promena cene povezana je sa povećanjem troškova rada i održavanja sistema, inflacijom i dodatnim funkcijama koje su uvedene u međuvremenu.

Od plaćanja će biti oslobođeni mlađi od 18 i stariji od 70 godina, kao i određene kategorije članova porodica državljana EU koji ispunjavaju propisane uslove.

ETIAS nije isto što i EES

Važno je razlikovati dva nova evropska sistema.

EES je sistem ulaska i izlaska koji registruje putnike iz zemalja van EU koji dolaze na kratkotrajni boravak. Prema Evropskoj komisiji, EES je u potpunosti operativan od 10. aprila 2026. godine.ETIAS, sa druge strane, predstavlja prethodno elektronsko odobrenje putovanja za državljane zemalja kojima nije potrebna viza.

Dakle, ETIAS se rešava pre putovanja, dok se EES odnosi na registraciju ulaska i izlaska na spoljnim granicama.

Putnici trenutno ne treba ništa da rade

Najvažnija informacija za građane Srbije koji putuju u Evropu jeste da ETIAS još nije aktivan.Evropska unija izričito navodi da se trenutno ne prikupljaju prijave i da će zvaničan datum početka rada biti objavljen unapred.

Zbog toga nema potrebe da se sada plaća bilo kakva ETIAS taksa niti da se podnose zahtevi preko sajtova koji već nude ovu uslugu. Zvanična prijava biće dostupna tek kada sistem bude pokrenut, preko zvaničnih kanala Evropske unije.