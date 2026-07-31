Slušaj vest

Problem sa parkiranjem u Beogradu, ali i u drugim većim gradovima u Srbiji, dobro je poznat svim vozačima, koji nekada moraju da obiđu i po nekoliko krugova dok se neko parking mesto ne oslobodi.

Upravo zbog tog problema i cene garaža na srpskom tržištu nekretnina dostižu rekordne iznose. Nije redak slučaj da se u oglasima nađe garaža koja se prodaje po ceni po kojoj se nekada mogao kupiti manji stan u obodnim delovima grada.

Velika potražnja za garažama podigle je cene garaža i u perifernim delovima Beograda, pa se tako garažno mesto na Bežanijskoj kosi prodaje po ceni od 26.000 evra.

Garaža u novogradnji

- Prodaje se garažno mesto u novogradnji na odličnoj lokaciji u Bloku 57A, Bežanijska kosa, ulica Kolumbova. Površina: 13 m², podzemna etaža - nivo podrum, izuzetno prostrano parking mesto, širok i veoma praktičan prilaz sa prostranom komunikacijom za lako parkiranje i manevrisanje, ulaz u garažu obezbeđen rampom... - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

1/3 Vidi galeriju Garažno mesto na Bežanijskoj kosi prodaje po ceni od 26.000 evra Foto: dijaspora.online

U oglasu se dodaje da je garaža odmah useljiva i da je vlasništvo nad njom uknjiženo.

- Odlična prilika za stanare naselja ili kao investicija za izdavanje - naglašava se u oglasu.

Na periferiji kvadrat 1.500 evra

Prema podacima sa sajta 4zida, tržište garaža i parking mesta u Srbiji beleži stabilnu tražnju, uz najveću koncentraciju ponude u većim gradovima poput Beograda i Novog Sada.