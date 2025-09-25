Slušaj vest

Ako mislite da možete da ostavite kola gde stignete i zaboravite na vreme – grdno se varate. Grad je jasno odredio koliko košta svaka minuta i koliko dugo smete da se zadržite.

Najstroža pravila važe u ljubičastoj, A zoni. Tamo je maksimalno dozvoljeno samo 30 minuta, a tih trideset minuta košta 120 dinara. Poruku šaljete na 9114. Produženja nema – što znači da morate da pomerite auto ili rizikujete kaznu od 3.000 dinara za dnevnu kartu, a ukoiko je platite u roku od 20 dana, na ovaj iznos, dobijate popust od 50 odsto.

Crvena zona, prva zona, dozvoljava 1 sat parkiranja i to košta 80 dinara. Ako baš morate da ostanete duže, možete platiti produženih 30 minuta za 120 dinara, ali više od toga nije moguće. SMS ide na 9111.

U žutoj zoni, drugoj po redu, možete da parkirate do 2 sata. Cena za prvi sat je 65 dinara, a za dodatni sat 180 dinara. Broj je 9112.

Zelena zona, treća, pruža najviše slobode među vremenski ograničenim delovima grada – 3 sata. Prvi sat košta 55 dinara, a dodatni 160 dinara. Poruku šaljete na 9113.

Za one koji žele da ostanu duže i da ne gledaju u sat, tu su plava zona i opšta parkirališta. Tamo nema vremenskog ograničenja, a sat košta 45 dinara. Postoji i višesatna karta od 400 dinara, kao i dnevna karta od 2.000 dinara, koja može da se prepolovi ako je platite u roku od 20 dana. Brojevi su 9119 ili 9118, zavisno od lokacije.

Ko se snađe – parkira jeftino i bez brige. Ko previdi pravilo, vrlo brzo dobije papir ispod brisača i račun za nepažnju.