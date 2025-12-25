Slušaj vest

Praznici nas vraćaju u detinjstvo - u dane kada smo se radovali sitnicama, kićenju jelke, mirisima ukusnih poslastica i iščekivanju zajedničkih trenutaka sa najbližima. Za one koji žele da stignu sve, pronađu savršene poklone, organizuju svaki detalj i ispune listu obaveza - u toj trci krije se posebna čarolija praznika. Ubrzan tempo, pune ulice i prodavnice, spiskovi koji rastu iz dana u dan - sve to nosi izazov, ali i adrenalin i energiju koja praznicima daje svoj pečat.

Dok jurimo da završimo sve što smo planirali, najvažnije je ono što ostaje na kraju dana: osmesi onih koje volimo, razgovori, zagrljaji i uspomene koje pamtimo. Praznici su vreme kada se okrećemo jedni drugima i kada želimo da sve obaveze završimo što pre, kako bismo mogli da se posvetimo pravim trenucima - onima koji ostaju u sećanju. U tom ritmu, mala, praktična rešenja koja štede vreme i pojednostavljuju svakodnevicu postaju neprocenjiva. Jedno od njih je Mastercard usluga „Plati i podigni“, koja omogućava da prilikom plaćanja Mastercard debitnom karticom kod trgovca istovremeno podignete gotovinu do 5.000 dinara. Jednim potezom plaćate proizvode i dobijate gotovinu za dalje obaveze - brzo, sigurno i jednostavno.