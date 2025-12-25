Kada želite da stignete više - Mastercard usluga “Plati i podigni” je vaš saveznik u prazničnim danima
Praznici nas vraćaju u detinjstvo - u dane kada smo se radovali sitnicama, kićenju jelke, mirisima ukusnih poslastica i iščekivanju zajedničkih trenutaka sa najbližima. Za one koji žele da stignu sve, pronađu savršene poklone, organizuju svaki detalj i ispune listu obaveza - u toj trci krije se posebna čarolija praznika. Ubrzan tempo, pune ulice i prodavnice, spiskovi koji rastu iz dana u dan - sve to nosi izazov, ali i adrenalin i energiju koja praznicima daje svoj pečat.
Dok jurimo da završimo sve što smo planirali, najvažnije je ono što ostaje na kraju dana: osmesi onih koje volimo, razgovori, zagrljaji i uspomene koje pamtimo. Praznici su vreme kada se okrećemo jedni drugima i kada želimo da sve obaveze završimo što pre, kako bismo mogli da se posvetimo pravim trenucima - onima koji ostaju u sećanju.
U tom ritmu, mala, praktična rešenja koja štede vreme i pojednostavljuju svakodnevicu postaju neprocenjiva. Jedno od njih je Mastercard usluga „Plati i podigni“, koja omogućava da prilikom plaćanja Mastercard debitnom karticom kod trgovca istovremeno podignete gotovinu do 5.000 dinara. Jednim potezom plaćate proizvode i dobijate gotovinu za dalje obaveze - brzo, sigurno i jednostavno.
Dok šetate kroz redove u prodavnici, pažljivo birate poklone i planirate svaki korak, praznična euforija preplavljuje prostor - sve treba stići, ali svaki trenutak nosi svoje zadovoljstvo. Na kasi sve ide glatko: plaćate proizvode i u istom potezu podižete gotovinu - jednostavno, praktično i bez stresa.
Praznici su puni adrenalina i uzbuđenja, ali uz ovakva praktična rešenja sve može teći bez dodatnog pritiska. Usluga „Plati i podigni“ vam pruža osećaj kontrole i slobodu da, kada završite sve obaveze, ostatak dana provedete sa porodicom, prijateljima ili vreme ispunite trenucima samo za sebe.
Usluga je dostupna u prodavnicama Maxi i Idea, na benzinskim stanicama MOL i OMV, kao i na drugim prodajnim mestima širom zemlje. U manjim sredinama, gde mreža bankomata nije uvek dostupna, ovo praktično rešenje osigurava da gotovina bude pri ruci kada vam zatreba, što je naročito korisno tokom prazničnih dana.
Sve lokacije na kojima je usluga dostupna, kao i više informacija, možete pronaći na sajtu mastercard.rs.