Slušaj vest

Promocija će biti dostupna tokom vikenda, 14. i 15. februara, u poslovnici Er Srbije u TC Galerija, kao i putem Kontakt centra. U okviru ove akcije, putnici koji kupe jednu avio-kartu po regularnoj ceni ostvaruju 50 odsto popusta na iznos tarife za drugu kartu.

Akcija je osmišljena kao prilika za zajednička putovanja, romantične vikende i spontana bekstva od svakodnevice, uz atraktivne pogodnosti za putnike koji putuju u paru.

Ponuda važi za letove ka 20 atraktivnih destinacija iz mreže Er Srbije: Alikante, Stokholm, Barselona, Bolonja, Brisel, Pariz, Hanja, Rim, Istanbul, London, Lisabon, Madrid, Nica, Palermo, Solun, Štutgart, Salcburg, Tenerife, Valensija i Toronto.

Dodatna pogodnost promotivne akcije ogleda se u činjenici da je period putovanja neograničen, što putnicima pruža maksimalnu fleksibilnost i mogućnost da zajedničko putovanje isplaniraju u terminu koji im najviše odgovara.

Er Srbija poziva sve zaljubljene, ali i one koji jednostavno vole da putuju u dobrom društvu, da iskoriste ovu jedinstvenu priliku i zajedno krenu u nova iskustva. Jer najlepša putovanja nisu samo destinacije do kojih stižemo, već uspomene koje stvaramo zajedno.