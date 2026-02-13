Slušaj vest

Sekretarijat za javne prihode Grada Beograda obavestio je poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 18. februar rok za uplatu obaveze za prvi kvartal poreza na imovinu za 2026. godinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Za obaveznike koji ne vode poslovne knjige - fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za prvi kvartal 2026. godine jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za 2025. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka. Za dobijanje potrebnih informacija obveznici se mogu javiti na brojeve telefona

nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet-stranici Grada Beograda, ili se obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, izuzev srede, kada je

radno vreme sa strankama od 8 do 18.30 časova.