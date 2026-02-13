Slušaj vest

Svetska platforma za poslovna plaćanja, u koju je u dva navrata uložio i finansijski teškaš Morgan Stanley, ne krije velika očekivanja od ovdašnjeg tržišta rada, a u poduhvatu joj pomažu i neka od dobro poznatih domaćih imena u oblasti preduzetništva i investiranja.

Srbija ima dubok bazen inženjerskog talenta, oblikovan snažnim univerzitetima, rastućim tehnološkim ekosistemom i godinama ulaganja vodećih svetskih tehnoloških kompanija, ocenili su u Sokinu.

- Ono što se podjednako izdvaja jeste inženjerski način razmišljanja: sistemsko promišljanje, dugoročna odgovornost i posvećenost da se stvari izgrade kako treba. Ove vrednosti su u potpunom skladu sa načinom na koji pristupamo inženjerstvu u Sokinu.

Stoga, kako su naveli, dok nastavljaju da se šire na svetskom tržištu, jačanje inženjerskog prisustva u Beogradu deluje kao prirodan sledeći korak.

- Naši inženjeri u Beogradu već doprinose razvoju osnovnih sistema, platne infrastrukture i ugrađenih finansijskih rešenja, isporučujući projekte koji podržavaju prave klijente i obim poslovanja - podsetili su u objavi na LinkedInu, ne iznoseći detalje o tome koliko ljudi planiraju da zaposle u srpskoj prestonici i koliki je iznos ulaganja u ovaj vid proširenja poslovanja.

Partnerstvo s Mančester junajtedom

Prema podacima sa njihovog sajta, Sokin pruža infrastrukturu za prekogranična plaćanja u više od 170 zemalja, služeći različitim preduzećima, od kompanija za transport i logistiku do fudbalskih klubova Premijer lige. Firma je nedavno najavila višegodišnje partnerstvo sa Manchester Unitedom, postavši zvanični svetski partner kluba za poslovna rešenja u oblasti plaćanja.

Foto: Printscreen Youtube/Sokin Global

Prošlog meseca Sokin se drugi put zaredom našao na listi "100 Tech" "The Sunday Timesa", gde je rangiran na 49. mestu među najbrže rastućim privatnim tehnološkim kompanijama u Velikoj Britaniji. Kako je saopšteno, priznanje je došlo posle još jedne godine snažnog rasta, pri čemu su prihodi profitabilne kompanije u proseku rasli za 100 odsto na godišnjem nivou tokom poslednje tri godine. U svojoj godišnjoj listi, The Sunday Times je izvestio da su prihodi Sokina za finansijsku 2024. godinu porasli za 81,04 odsto, na 16,8 miliona funti (22,5 miliona dolara).

"Brzi rast Sokina u velikoj meri je rezultat ranih ulaganja u infrastrukturu i tehnologiju, što mu omogućava da se širi uz zadržavanje profitabilnosti. Ova kombinacija bila je ključni razlog za Sokinovu rundu finansiranja serije B od 50 miliona dolara u novembru, koju je predvodio Prysm Capital, a koja je kompaniju vrednovala na 300 miliona dolara", saopšteno je tim povodom.

Prema podacima koje je prikupio Bloomberg, u zaključenoj transakciji učestvovali su (sem investicione kompanije Prysm Capital): Watershed Ventures, Aurum Partners, Morgan Stanley Expansion Capital, bivši izvršni komercijalni direktor u PayPalu Gary Marino i bivši direktor proizvoda u PayPalu Mark Britto. Kako je tada objašnjeno, Prysm je investirao u Sokin zbog njegovog brzog i profitabilnog rasta, što pokazuje potencijal da postane lider u svetskim poslovnim plaćanjima, tržištu za koje se predviđa da će do 2030. godine imati obim transakcija od 56 biliona dolara.

Prethodno je objavljeno da je Morgan Stanley Expansion Capital, investiciona platforma za privatna ulaganja Morgan Stanleyja, 2024. godine stekao udeo u Sokinu kroz investiciju od 31 milion dolara. U toj transakciji takođe su učestvovali Marino i Britto, a ujedno je i najavljeno da će se Marino pridružiti upravnom odboru Sokina. "Uz Morgan Stanley, u naš upravni odbor i savetodavni panel dolaze bivši članovi najvišeg rukovodstva kompanije PayPal, koji će pružati pouzdane savete u vezi sa rastom", naveli su u zvaničnom saopštenju.

Među drugim ranijim investitorima u kompaniju su bivši fudbaler Manchester Uniteda Rio Ferdinand i May Capital, a iznosi ovih ulaganja nisu javno saopšteni.

Ko im je pomogao da dođu u Srbiju

Jedan od najistaknutijih srpskih preduzetnika i suosnivač domaćeg alternativnog investicionog fonda Fifth Quarter Ventures Tihomir Bajić objavio je da pomaže Sokinu da ojača svoje prisustvo u Srbiji.

- Pre deset godina, Brano Perković i ja pokrenuli smo Serbian Entrepreneurs sa jednostavnom misijom - da pomognemo srpskim osnivačima da uspeju u Silicijumskoj dolini. Godinama smo povezivali startapove iz Srbije sa investitorima u Zalivskoj oblasti, otvarali vrata, pravili kontakte, navijali za izlaze (engl. exit - prodaja startapa, prim. aut.). Ekosistem se tokom godina razvijao, a razvijao se i naš rad. Danas radimo nešto što je pre jedne decenije bio san: pomažemo najboljim međunarodnim kompanijama iz našeg investicionog portfolija da otvore inženjerske kancelarije u Srbiji - napisao je Baji.

Kako je precizirao, trenutno pomaže britanskom finteku da se snađe na terenu, poveže sa ekosistemom i umreži sa izuzetnim inženjerskim talentima. Savetnik brojnim startapovima i aktivni investitor naglasio je da je Sokin "čvrsto u fazi skaliranja", te da je Beograd "izabran kao njegov najveći i najbrže rastući tehnološki centar na svetu, kao i sedište inženjerskog tima kompanije".

- Brano je direktor za informacione tehnologije u San Francisco 49ersu i suosnivač i upravljački partner u Aurum Partnersu, kao i rani investitor u Sokin i član odbora. Kada je saznao da Malcolm Leach, direktor za tehnologiju u Sokinu, ima prethodno iskustvo u formiranju timova u Beogradu, razgovor je brzo napredovao i udružili smo se kako bismo uspostavili Sokinovo inženjersko sedište u Beogradu - naveo je Bajić.

Ovime je zaokružen "pun krug", zaključio je. "Deset godina Serbian Entrepreneursa. Od pomaganja srpskim kompanijama da stignu do Silicijumske doline do dovođenja kompanija kalibra Silicijumske doline u Srbiju."

Godišnje se obradi osam milijardi dolara

Izvršni direktor i osnivač Sokina Vroon Modgill nedavno je izjavio da "postoji ogromna potražnja svetskih kompanija za onim što Sokin nudi", uključujući kompletnu "end-to-end" (od početka do kraja) infrastrukturu i platformu koja pojednostavljuje prekogranične obaveze i potraživanja, kao i upravljanje finansijama za svetska preduzeća.

Sokin je osnovan 2019. godine, a sem sedišta u Ujedinjenom Kraljevstvu, kancelarije su otvorili i u drugim zemljama sveta, uključujući Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Ujedinjene Arapske Emirate, Singapur, Indiju...

"Svake godine podržavamo više od osam milijardi dolara obima svetskih plaćanja, što vam daje sigurnost da naša proverena infrastruktura može da odgovori i na najsloženije prekogranične potrebe - brzo, bezbedno i u velikom obimu", navode na svom sajtu.

Biznis Kurir

Firma je najavila da u ovoj godini planira značajno proširenje svojih operacija u Severnoj Americi, Aziji, na Bliskom istoku i u Južnoj Americi. Krajem januara je obezbedila dugoročni kreditni aranžman od 100 miliona dolara od specijalizovanog zajmodavca Oxford Finance, pošto je pre oko godinu dana obezbedila i dužničko finansiranje od 15 miliona dolara iz fondova i računa kojima upravlja BlackRock.