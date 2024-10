Poslednja dobra godina u kojoj su banke nudile kamate na štednju u dinarima čak do 18 odsto, a za štednju u evrima do osam procenata i razne pogodnosti bila je 2010. Od tada kola "Nedelje štednje" ,koja zvanično počinje 31.oktobra, kreću nizbrdo. Usledilo je desetak godina u kojima su kamate bile blizu nule i toliko destimulativne da se u bankama držao novac samo da bi se sklonio iz kuće od evetnualnih lopova, a ne da bi na njemu nešto zaradili.

- Ali u slučaju Srbije to se pokazalo da često ne nosi zadovoljavajuće nivoe dividende, da su cene akcija podložne brojnim fluktuacijama i da tržište nije dovoljno likvidno. Takođe za one sa dubljim džepom postoji mogućnost ulganja u nekretnine koje istorijski gledano imaju stabilan trend rasta - zaključuje Fabris.

- Ulaganje u banke predstavlja najsigurniji vid štednje zbog toga što su sredstva do 50.000 evra osigurana, a takođe postoji i jako mala verovatnoća bankrotstva banke zato što su one danas dosta sigurne institucije i strogo kontrolisane od Narodne banke Srbije. Sa druge strane postoji mogućnost ulaganja u različite hartije od vrednosti koje nose viši prinos, ali i potencijalno viši nivo rizika. Daleko najsigrunije ulaganje je u državne hartije od vrednosti, a različite koroporativne hartije i investicioni fondovi nose nešto viši nivo rizika - objašnjava porf. Fabris.

- Trenutno najpovoljnije uslove klijenti mogu ostvariti upravo uz COMBI štednju i to ulaganjem u oročenu štednju na 12 meseci i investiciju u jedan od nenovčanih fondova Intesa Invest uz kamatnu stopu u rasponu od 2,9% do 3,1% za štednju u evrima, odnosno od 4,2% do 4,4% za štednju u dinarima u zavisnosti od izabrane proporcije ulaganja u štednju, odnosno investicioni fond - kažu u Banci Intesi.