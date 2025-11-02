Slušaj vest

Da bi primerom Lukoila trebalo da se vodi i NIS i da bi deo vlasništva mogli da preuzmu investicioni hedž fondovi, smatra Velimir Lukić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

On ističe da je osnovna delatnost tih fondova da pronalaze kompanije čija je vrednost potcenjena, da ih reorganizovanjem podignu, povećaju njihovu vrednost i posle nekoliko godina prodaju s dobitkom, zaradom.

- NIS je iz tog ugla za njih čista premija, dobijaju kompaniju s dobro razrađenim biznisom, s dominantnom pozicijom na tržištu, oni se u ovoj situaciji sami nude kao rešenje jer u tome vide put do lake zarade - izjavio je Lukić za RTS.

Odgovarajući na pitanje koji je najbolji partner za NIS, Lukić kaže da je pitanje troslojno.

- Možemo da ga posmatramo kao najboljeg partnera za Gasprom, trenutnog vlasnika - najbolji partner za Gasprom je privatni ruski kapital, kao što je bilo prenos na kompaniju Intelidžens - naveo je on.