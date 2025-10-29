Slušaj vest

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se radi na pronalaženju rešenja za Naftnu industriju Srbije i istakao da država neće dozvoliti ugrožavanje energetske stabilnosti i bezebednosti.

- Rešavali smo sve probleme sa kojima smo se do sada suočavali i uvek je, u suštini, bio čovek, odnosno, običan čovek i rešavanje njegovih problema. Rešićemo ove velike probleme, ali nećemo zaboraviti ni ove, da kažem, manje, ali takođe veoma važne za svakodnevni život građana Srbije - rekao je Mali.

Cisterna NIS
Cisterna NIS Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

On je rekao za Pink da situacija sa NIS-om stvara neizvesnost u pogledu ocene koju će Međunarodni monetarni fond sutra dati Srbiji.

- Imali smo veoma važan i nimalo lak razgovor sa MMF-om. Ispunili smo sve reformske ciljeve koje smo postavili i ispunjavaćemo i dalje. Podsetiću vas da smo mi jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja ima investicioni kreditni rejting i jedina zemlja koja je kandidat za punopravno članstvo u EU, a koja ima taj rejting - rekao je Mali.

Ministar finansija je naveo da smo jutros na računu imali 459 milijardi dinara što, kako kaže, govori o stabilnosti naših finansija.

- Imamo malo manji rast nego što smo planirali zbog ovih blokada. Veće bi nam bilo i povećanje plata i penzija da svega toga nije bilo. Videćemo šta će biti za dva dana, oni će se okupiti i to je to, idemo dalje - rekao je Mali.

2025-10-20 19_32_36-Una Kucuk - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Fir.png
Foto: Printscreen/RTS

On je dodao da su blokade nanele štetu državi, ali da "ćemo uspeti da nadoknadimo sve što smo propustili u proteklih 11 meseci".

- Ali to je ta želja da zaustavite rast Srbije, to je ta želja da vratite Srbiju u prošlost i da preko ulice dođete na vlast. Hrvatski mediji zdušno podržavaju proteste u Srbiji, samo da vidimo koji su to spoljni, a koji na kraju krajeva i domaći faktori koji žele da ruše našu Srbiju, pa neka građani sami reše i sami odluče - rekao je Mali.

Mali je dodao da ne želi da troši vreme na blokade i zaključio da država vodi odgovornu ekonomsku politiku.

