Slušaj vest

U periodu januar-septembar 2025. godine NIS grupa poslovala je u izuzetno složenim okolnostima, pre svega imajući u vidu sankcije američkog Ministarstva finansija koje su u punom obimu stupile na snagu 9. oktobra. Pored toga, na rezultate NIS-a uticale su i cene nafte koje su bile 14 odsto niže nego u istom periodu prošle godine, kao i gubitak HIP-Petrohemije koji u izveštajnom periodu iznosi 7,4 milijarde dinara zbog nepovoljne situacije u celoj petrohemijskoj industriji.

Foto: Promo

U takvim okolnostima, NIS grupa je u prvih devet meseci tekuće godine zabeležila gubitak od 0,3 milijarde dinara, dok pokazatelj EBITDA iznosi 21,1 milijardu dinara. Operativni novčani tok je 26,7 milijardi dinara. Pozitivan uticaj na finansijske rezultate doneli su program mera za uštede na svim nivoima, kao i adaptacija na poslovanje u novonastalim okolnostima. Takođe je očuvana stabilnost na domaćem tržištu naftnih derivata, kao i socijalna stabilnost zaposlenih.

Obračunate obaveze po osnovu javnih prihoda NIS grupe iznose 167,7 milijardi dinara, dok je na ime isplate dividende akcionarima za 2024. godinu izdvojeno 4,6 milijardi dinara.

Kada je reč o operativnim rezultatima, u periodu januar-septembar ukupan obim proizvodnje nafte i gasa bio je 837,7 hiljada uslovnih tona, što je dva odsto manje u odnosu na uporedni period. Obim prerade sirove nafte i poluproizvoda bio je pet odsto veći nego u istom periodu prošle godine i iznosi 2,672 miliona tona. Istovremeno, ukupan promet naftnih derivata iznosi 2,421 miliona tona što je 10 odsto niže u poređenju sa periodom januar-septembar 2024. godine.

Foto: Promo

U narednom periodu NIS će nastaviti sa prilagođavanjem poslovanja i daljih planova novonastalim okolnostima. Istovremeno, kompanija ostaje posvećena naporima da u što je moguće kraćem roku bude delistirana sa SDN liste ili da ishoduje novu licencu koja će joj omogućiti nesmetano operativno poslovanje.